Chrudim vstoupila mezi elitu futsalové Ligy mistrů remízou s Benfikou

Sedmadvacetiletý univerzál se asistencí podílel i na trefě Brazilce Maxe. V týmu soupeře dvakrát skóroval brazilský útočník Vinícius Rocha a jednou jeho portugalský jmenovec Lúcio.

Čeští šampioni ve čtvrtek nastoupí proti domácímu Kajratu, který soutěž ovládl v letech 2013 a 2015, a základní skupinu C zakončí v sobotu soubojem s maltským týmem Luxol St. Andrews, debutantem v elitní fázi LM. Vzájemný souboj obou budoucích chrudimských soupeřů skončil v Kazachstánu nečekaně bezbrankovou remízou.

Další skupiny se hrají v Itálii, Španělsku a Chorvatsku, do květnového Final Four postoupí pouze vítězové. Chrudimští patnáctinásobní čeští mistři prošli do elitní fáze jako vítězové říjnových bojů v základní skupině ve Skopje. Do finálového turnaje dosud žádný český tým nepostoupil.

Futsalová Liga mistrů Elitní fáze, skupina C v Almaty Benfica Lisabon - Chrudim 3:3 (1:0)

Branky: 12. a 33. V. Rocha, 35. L. Rocha - 23. a 38. Drozd, 29. Max. Luxol St. Andrews (Malta) - Kajrat Almaty 0:0