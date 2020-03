Profesionální boxer Ducár prohrál v Kazani s Jegorovem na body

Třicetiletý Čech předvedl proti favorizovanému Rusovi a světové devatenáctce v křížové váhové kategorii do 90,7 kg solidní výkon, prohrál ale zaslouženě.

„Byl to dobrý zápas. Moc úderů jsem neschytal, žádný čistý, nic se mnou neotřáslo,“ řekl Ducár. „Zápas mě bavil. Byl jsem míň aktivní, ale byl to plán. Čekat na nějaký kontr, aby vyšel a vyhrál jsem před limitem. Bohužel to nevyšlo,“ litoval rodák ze Znojma.

Ducár si připsal mezi profesionály třetí prohru, znovu na body a opět na půdě soupeře. Podobně prohrál i s Jihoafričanem Kevinem Lerenou a Hervem Lofidim z Francie. „Prohrál jsem o kousek, ale s výkonem jsem relativně spokojený,“ dodal Ducár.