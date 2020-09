Krvavý sport i Bytyqi. Sluneta téměř po roce ožije galavečerem boxu

„Jde o box holými pěstmi a půjde o českou premiéru, kluci budou mít jen zatejpovaná zápěstí, klouby holé,“ představil promotér Lukáš Konečný boj svalovce Michala Řeháka a Stanislava Eschnera. „Bude to divácky atraktivní, i když hodně tvrdé a krvavé. Pokud by šlo o box, byl by jasný favorit Eschner, v pouliční bitce to bude složitější.“

Oba si věří. „Tohle je moje disciplína, podobná rvačce. Z ulice jsem zvyklý,“ hlásí Řehák. Eschner kontruje: „Když jsem byl v Anglii, rval jsem se venku co týden. A teď doma bouchám do dřevotřísky.“

Poutavých zápasů je víc, ústecký Boxing Live jich obsahuje celkem dvanáct. „Asi to už nebudeme úplně nafukovat, i když mám rozjednané ještě dva zápasy, jeden s Američanem,“ hlásí Konečný; kvůli koronaviru bude kapacita haly Slunety poloviční, tedy 750 míst.

Zleva Michal Řehák, Lukáš Konečný a Stanislav Eschner.

Do ringu půjdou dva hlavní Konečného „koně“, tedy mistryně světa Fabiána Bytyqi a ústecký Hulk Tomáš Šálek. Zápasy o titul je ovšem nečekají. „Vzhledem k nejisté situaci jsme si nedovolili Fabiáně přivést adekvátní zahraniční soupeřku, protože z Mexika nebo Jižní Ameriky to není úplně možné, takže nemůže obhajovat svůj světový pás. Ale asociace WBC to chápe a netlačí,“ děkuje její kouč Konečný na dálku.

Mistryně světa kvůli krizi musela začít pracovat a na včerejší tiskovku si odskočila v polední pauze. „Jsem dětský ergoterapeut, to jsem chtěla. Trénuji ráno před prací a večer po ní,“ líčí Andělská pěst. Vyzve Maďarku Judit Hachboldovou v kategorii do 50,8 kg. „Když nejde o titul, není důvod ji nutit shazovat do její atomové váhy do 46,7 kg,“ míní Konečný.

Bytyqi s Maďarkou měla boxovat již dřív. „Už ji proto mám načtenou. Těším se zpátky mezi provazy, i na tu poloviční atmosféru. Od konce listopadu jsem nezápasila.“

Zleva Michal Řehák, Viktor Agateljan, Lukáš Konečný, Tomáš Šálek, Fabiána Bytyqi, Stanislav Eschner

Šálek vyzve v těžké váze Poláka Pawla Sowika. „Jsem favorit!“ zvolal. „Věřím, že v tomhle šestikolovém duelu bude vidět Tomášův progres a nebude mít už takové problémy s hlavou. Lepší se, začíná si věřit,“ chválí Konečný svého svěřence.

Galavečer odstartují dva amatérské zápasy, v jednom se představí Konečného dcera Jaromíra. A dá si repete svého (exhibičního) debutu s Nikol Herzinovou, nedávno remízového. „Amatérská utkání jsem většinou nedával, ale dcera se zbláznila a začala boxovat. A ve 14 letech ji samozřejmě nebudu cpát do profi, když to ještě tolik neumí.“

Hlavním bodem večera bude duel o český titul střední váhy mezi Viktorem Agateljanem a Matúšem Babiakem ze Slovenska, posledním Konečného soupeřem. „Nechci kecat dopředu, nikdy jsem to nedělal,“ tvrdí Agateljan. „Ale jsem připravený dát do toho všechno a vyhrát pro přátele, fanoušky a rodinu v hledišti.“