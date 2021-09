Joshua přišel o pásy šampiona, nestačil na ukrajinského bijce Usyka

Premium Není moc otců se synem, kteří by si mohli navzájem porovnávat své olympijské medaile. Jiří Rohan získal v devadesátých...

On - valach Worth Choice sprinter. Ona - klisna Wellunca vytrvalkyně. On připravovaný v rovinách kladrubského Polabí....

Byla to krásná práce. Dlouho tady dalšího Synka mít nebudeme, říká kouč Doleček

Až na úplné začátky spolu strávili celou kariéru. To on táhl Ondřeje Synka za všemi velkými medailemi, on za ním jezdil...