Boxer Usyk může opustit Ukrajinu, aby se připravil na mač s Joshuou

Pětatřicetiletý Usyk s Joshuou boxoval už loni v září. Na fotbalovém stadionu Tottenhamu v Londýně domácí hvězdu po dvanácti kolech porazil na body a připravil ho o tituly organizací WBA, WBO, IBF a IBO.

Nyní byla podle ESPN domluvena odveta a Usyk už kvůli přípravě na zápas dostal od ministra sportu svolení k opuštění Ukrajiny. Boxer totiž po napadení Ruskem vstoupil v Kyjevě do aktivních záloh.

Vycestování mu navíc znemožňovala i všeobecná mobilizace, která byla na Ukrajině vyhlášena bezprostředně po začátku invaze. Po dobu válečného stavu to pro muže ve věku od 18 do 60 let znamená zákaz opuštění země.