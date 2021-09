Usyk chce napodobit Hayeho a připravit Joshuu o pásy boxerského šampiona

Papírovým favoritem je jedenatřicetiletý Brit, který mezi profesionály vyhrál 24 z 25 duelů. Usyk ale věří, že jej dokáže překvapit a udržet si neporazitelnost. Ukrajinec vyhrál všech dosavadních 18 zápasů. Jen dva z nich ale absolvoval v těžké váze, předtím boxoval v křížové váhové kategorii, které kraloval a v roce 2018 se mu podařilo získat pásy všech čtyř velkých organizací.



„Lidé moc mluví... Uvidíme, co se stane v sobotu. Síla je ve vaší mysli. Nejde o to být velký nebo malý,“ řekl Usyk, který je o sedm centimetrů menší než jeho protivník.

„David Haye byl třikrát menší než Nikolaj Valujev, což ukazuje, že na tom nezáleží,“ poukázal ukrajinský boxer na titulový souboj ruského obra s výrazně menším Britem, který v roce 2009 skončil výhrou Hayeho.

Usyk se stejně jako Joshua stal olympijským šampionem v roce 2012 v Londýně, takže se oba dobře znají. „Boxoval deset nebo dvanáct let jako amatér, než uspěl na olympiádě a přešel k profesionálům. Pravděpodobně má radost z toho, kam se dostal,“ uvedl Joshua. „Jsme dva olympijští vítězové, kteří se probojovali až na vrchol a nikdy se nevyhnuli žádné výzvě. Stadion je nádherný, atmosféra bude elektrizující,“ doplnil před duelem, který by měl sledovat plný stadion pro téměř 63 tisíc lidí.

Anthony Joshua nastupuje k duelu s Kubratem Pulevem. Celý v bílém, na počest legendy Muhammada Aliho.

Joshua se měl letos původně utkat s krajanem Tysonem Furym, který drží pás organizace WBC. Americký soud ale nařídil Furymu boxovat nejdříve s Deontayem Wilderem. I Brit tak předtím absolvuje povinnou obhajobu.

K dlouho očekávanému duelu Joshua - Fury by mělo dojít příští rok. „Zápasy mě motivují trénovat. Každý den víc a víc. Stále jsem na kempu. Pokud mi řeknete, že mám boxovat s King Kongem, jdu do toho. To je moje práce,“ řekl Joshua odhodlaně.