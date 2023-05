Ukončete Grand Prix! tlačili Rusové na Ústí. Dvě výpravy ze strachu odjely

„Dostali jsme emaily od světové i evropské asociace, ať turnaj ukončíme. Tlačí, aby se to vůbec nekonalo, když jsou tu Američané. Neumím si představit, že bychom teď řekli: Jeďte domů, zavíráme! Navíc, kdo by nám všechno zaplatil? Nájem v Domě kultury, hotely a další náklady,“ kroutil hlavou Svatopluk Žáček z organizačního štábu 53. ročníku Velké ceny a ještě nedávno šéf českého boxu.

Svatopluk Žáček, legenda českého boxu a bývalý předseda České boxerské asociace.

Nejvýznamnější mezinárodní turnaj v tuzemsku odstartoval ve čtvrtek. A hned v pátek dopoledne Brazílie s Francií pořadatelům oznámily, že musí domů. Výpravy se sbalily a odjely. „Stáhly je jejich svazy, nemohli jsme s tím nic dělat,“ konstatoval Konstantin Flachbart, ředitel turnaje.

Oba státy v Ústí nad Labem postavily výběry žen. Zároveň své mužské národní týmy poslaly na souběžné mistrovství světa v Uzbekistánu, které pořádá IBA.

„Musíme je pochopit. Mohlo by je to ohrozit tak, že je na světovém šampionátu nepustí do semifinále nebo finále. Jsou to takové výhrůžky,“ objasnil Marek Šimák, nový prezident České boxerské asociace, čemu byly zmiňované reprezentace vystaveny. „Místo aby je IBA nechala boxovat a spory se řešily mezi funkcionáři, stahují výpravy a kazí boxerům zápasy.“

Z pátečního programu kvůli úprku dvou výběrů odpadlo devět zápasů, soupeřky Brazilek a Francouzek včetně české reprezentantky Lenky Bernardové postoupily bez boje do sobotního semifinále. „Moje úvaha je, že trenérům a vedení řekli: Opusťte turnaj, jeďte domů, nebo vám vaše muže nepustíme boxovat v Taškentu,“ souzní Žáček s názorem svého nástupce Šimáka.

Marek Šimák, prezident České boxerské asociace.

A nový muž číslo 1 českého boxu tvrdí: „IBA všem poslala vzkaz, ať se sbalí a odjedou. I rozhodčím. Chtěli odvolat také supervizorku, ale to je úžasná žena, i ona zůstala. Určitě budou všichni sankcionovaní. Navíc IBA neumí plánovat velké akce, my měli Grand Prix v mezinárodním kalendáři dříve.“

Mezinárodní federaci IBA vede Rus Umar Kremljov, jenž má blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi. Hlavním sponzorem asociace je ruská energetická společnost Gazprom. IBA umožnila boxerům Ruska a Běloruska startovat na svých akcích pod státními vlajkami navzdory invazi na Ukrajinu, což vyvolalo v některých zemích odpor. Česká asociace na protest neposlala své reprezentanty na mistrovství světa mužů ani žen a Šimák čelí disciplinárnímu řízení kvůli podněcování k bojkotu.

Grand Prix Ústí nad Labem v boxu v Domu kultury. Lucie Sedláčková po porážce s Američankou Alyssou Mendozovou.

„Nejsme proto překvapení, co se kolem Grand Prix děje, něco takového se rýsovalo,“ tušil Šimák potíže. „Jsme na to připravení a budeme s právníky řešit, co dál. Vyhrožují nám vším možným, teď už je to opravdu bohužel taková větší bitva. Pro mě obrovská o olympiádu, aby box zůstal v programu.“

Mezinárodní olympijský výbor suspendoval boxerskou asociaci IBA už v roce 2019 kvůli jejím problémům v oblasti řízení, financí, rozhodování a etiky. A sám si řídil kvalifikaci na hry v Tokiu. Stejná situace je i před Paříží 2024. „IBA se pořád tváří, že má olympijskou kvalifikaci na starosti, ale nemá.“

V roce 2028 box zatím v programu není, což je obrovský problém. Bude se o něm rozhodovat. Olympiádu uspořádá Los Angeles, proto se vůbec nedivím USA, že se díky nim založila nová asociace. Doma logicky chtějí startovat,“ osvětlil Šimák, proč se dvě mocnosti proti sobě postavily i v boxu. „A když jsou Američané v Ústí, druhé straně to vadí.“ USA startují na turnaji, který se pořádá už od roku 1968, poprvé v historii.

Ve studené boxerské válce si české vedení vybralo novou asociaci, bude přestupovat pod World Boxing. Svobodu pořádat svou Grand Prix si uhájilo. Prestižní turnaj, na kterém z osmnácti reprezentací zbylo šestnáct včetně Ukrajiny, vyvrcholí v neděli od pěti odpoledne finálovým blokem. V semifinále se kromě Bernardové představí z českých reprezentantů ještě Petr Novák a Miloš Bartl.