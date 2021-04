Povedený start. Baseballisté Třebíče konečně srazili Arrows

„Arrows byli jediným týmem, který se nám dosud nepodařilo porazit,“ připomněl předseda třebíčského klubu Jan Urbánek fakt, že na vítězství nad Ostravou Nuclears čekali od roku 2017 dlouhých jedenáct zápasů. Povedlo se to až v neděli, kdy doma zvítězili 4:0.

Třebíč se ujala vedení ve druhém inningu, kdy divoký nadhoz potrestal Patrik Kadrnožka. Hráči Nuclears pak svůj tlak na pálce potvrzovali jedním doběhem v každé sudé směně.

„K vidění byly atraktivní zákroky obran na obou stranách. Arrows byli nejblíže bodu v šesté směně. Jejich tlak ale při všech obsazených metách a jednom autu zastavila Třebíč dvojautem na první metě,“ uvedl mluvčí Nuclears Robert Vávra.

Divoký úvod sezony v Ostravě

Během opening weekendu se však Třebíči povedlo předvést super výkon také v sobotu v Ostravě.

V prvním utkání podlehli dvojnásobnému mistrovi až v dohrávce posledního inningu (16:17). Během téměř čtyřhodinového utkání bylo k vidění celkem 32 odpalů, z nichž hned 9 mířilo až za plot! Dalších 6 homerunů pak padlo ve druhém zápasu, který vyhráli Arrows 12:6.

„Dobře jsme viděli a trefovali míče, byla to zábava. Prohrávali jsme, vyhrávali, bylo to nerozhodně… Byly to zábavné zápasy, které jsme bohužel prohráli,“ uvedl Ryan Johnson, jenž se díky sedmi odpalům z devíti svých nástupů stal hráčem víkendu.

V dalším extraligovém kole čeká na hráče Nuclears nováček nejvyšší soutěže z Jablonce. V Třebíči se bude hrát v neděli od 13 hodin.