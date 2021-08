Třebíčští baseballisté poslali jasný vzkaz: Do extraligy patříme

„Chtěl bych klukům moc poděkovat, že zabojovali. Dva homeruny v posledním domácím utkání, myslím, podtrhují to, že v týmu vládne pohoda,“ radoval se po závěrečném vystoupení v nadstavbě předseda klubu Jan Urbánek.

Nuclears se nenechali znechutit tím, že znovu jen těsně neproklouzli do play off. Do každého utkání o udržení nastupovalo třebíčské A-mužstvo naprosto koncentrované a dalo tak za pravdu místopředsedovi klubu Pavlu Jozkovi.

„Myslím, že máme kvalitní tým, silný. O naší neúčasti v play off rozhodovaly jen drobnosti. Proto věřím, že se určitě zachráníme,“ hlásil na začátku června.

A o dva měsíce později se jeho slova naplnila. Fanoušci třebíčského baseballu se tak mohou znovu těšit na napínavé bitvy v nejvyšší soutěži, která bude mít v nové sezoně jen osm účastníků.

Americký kouč zůstává

Významnou měrou se na sympatické prezentaci Nuclears v letošním ročníku podílel americký kouč Jeff Barto, který si okamžitě získal přízeň týmu i fanoušků.

„Je to pohodový chlapík, který v mužstvo dělá dobrou atmosféru,“ pochvaloval si loni příchod nového kouče Urbánek.

A pozitivně mluvil na adresu trenéra i po sezoně. „Patří mu velký dík. Pro fanoušky mám potom skvělou zprávu, že Jeff v Třebíči zůstává i pro příští extraligový ročník, v němž budeme určitě chtít zabojovat o postup mezi nejlepších šest týmů,“ dodal.