Třebíčští Nuclears obměnili tým, začínají proti baseballistům Arrows

„My můžeme jedině překvapit,“ říká předseda třebíčského oddílu Jan Urbánek. „Kdybychom si měli vsadit, tak by to vycházelo, že vyhrají Arrows. Ale věřím, že když trenér vhodně poskládá tým, určitě se budeme moct porvat o slušný výsledek. Nebo se na začátek sezony postarat o překvapení,“ dodává Urbánek.

Třízápasová série startuje v sobotu dvěma utkáními v Ostravě, v neděli se přesune na Vysočinu.

Začátek nedělního zápasu Na Hvězdě v Třebíči je přitom stanoven na 13 hodin.

Třebíčský celek, jenž v loňském roce bojoval až do posledního kola o udržení v extralize, má hlavní cíl pro tento ročník jasný: přežít v silné konkurenci a zachránit soutěž i pro příští sezonu. Navíc s vědomím, že se má počet účastníků extraligy snižovat – z deseti mužstev na osm.



„Chceme se ale zase porvat o play off, jako každý rok,“ nabízí příznivější scénář Urbánek. „Oproti loňsku, kdy to nešlo, se letos vrací do extraligy cizinci. Takže uvidíme, které týmy jak posílily. Podle toho se vše bude odvíjet.“

Třebíč vsadila hned na čtyři tváře ze zahraničí: k hrajícímu trenérovi, Američanu Jeffreymu Charlesi Bartovi, který v uplynulých sezonách působil u Hrochů Brno, přibyli dva jeho krajané: Anthony James Cipolla a Justin Robert Revels. Z Kanady pak pochází Ryan Johannes Johnson.

„Náš mladý tým jsme doplnili o některé zahraniční hráče tak, abychom zaplnili místa, kde cítíme, že potřebujeme nejvíce posílit,“ říká Urbánek. „Podle přípravných utkání, která jsme sehráli, věřím, že jsme neudělali špatně.“

Třebíč navíc ulovila také zajímavou posilu v domácích vodách, z brněnské Techniky na přestup přichází středopolař s bohatými reprezentačními zkušenostmi Richard Sázavský. „Před pár lety jsme Na Hvězdě s reprezentací do 21 let slavili titul mistrů Evropy. Tak doufám, že se i letošní sezona v dresu Nuclears ponese v duchu vítězství a že na jejím konci budeme mít co oslavovat,“ přeje si Sázavský, který v extralize nastupuje od roku 2010 a hned o rok později s Technikou vybojoval mistrovský titul.

„Richard v loňském roce vykazoval hezké statistiky v útoku. Tak uvidíme, jak se mu u nás bude hrát,“ říká Urbánek. „Hostování z Techniky, která v loňském roce sestoupila z extraligy, má u nás vyřízené také Kuba Vašek,“ doplnil.

Naopak dlouholetá opora Nuclears, která loni působila i v roli hlavního kouče, se z týmu stahuje. „Uvolnil jsem místo mladším,“ říká s úsměvem Urbánek. „Máme celkem solidní dvacetičlenný kádr mladých kluků,“ dodal.