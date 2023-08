Brněnští Draci zdolali Tempo a obhájili titul v baseballové extralize

Draci o zisku titulu rozhodli v domácím prostředí, klíčová byla čtvrtá směna, ve které staronoví šampioni zlomili třemi body nerozhodný stav 1:1.

Ve finálové sérii ani jeden z týmů nedokázal zvítězit na hřišti soupeře. V sobotu k tomu Draci měli velmi blízko, protože v Praze se hrály tři nastavené směny, ale neudrželi nejprve jednobodový a poté dokonce tříbodový náskok. Dvakrát je dělil od triumfu jediný strike, ale Pražané si po výhře 9:8 vynutili páté utkání.

Draci, kteří hráli finále už poosmadvacáté, navázali na triumfy ze základní části i nadstavby. Tempo bylo ve finále poprvé od roku 2003, kdy podlehlo Brňanům 0:3 na zápasy. Od roku 2012, kdy se Pražané vrátili do nejvyšší soutěže, se do play off probojovali teprve podruhé.