Seemanová na MS v krátkém bazénu předčasně končí, nemůže pořádně dýchat

Najisto počítala s kraulařskou padesátkou a přihlášena byla také do závodu na 50 metrů motýlek.

„S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard,“ uvedla Škábová ve vyjádření, které ČTK zprostředkoval manažer Seemanové Jan Koukal.

Životní sezona ozdobená zlatem a stříbrem na evropských šampionátech a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně. Na MS nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila.

Rozplavby závodu na 100 metrů volný způsob ovládla čerstvá mistryně světa a světová rekordmanka ze dvoustovky Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu.

Po odstoupení Seemanové se z českých reprezentantů v rozplavbách představil pouze Jan Šefl, jenž obsadil 21. příčku na 100 metrů motýlek. Jeho čas 50,99 byl o více než půl sekundy pomalejší než jeho český rekord z listopadového ME v krátkém bazénu v Kazani. Od postupu do semifinále dělilo Šefla 42 setin.

V podvečerním finálovém bloku tak bude jedinou Češkou na startu Simona Kubová, kterou čeká finále na 100 metrů znak.