Extraligu v rink bandy čekají v sobotu klíčové bitvy v Letňanech

Po úvodním turnaji jsou všechna mužstva prakticky na stejné startovní pozici a očekává se napínavé bandy. „Zkušenost z minulého turnaje nás k tomuto optimismu přímo vybízí,“ říká šéf České asociace bandy Miroslav Samec.

Stejně jako z prvního turnaje i tentokrát budou zápasy vysílány živě na youtube stránkách Czech bandy. „Ale samozřejmě zveme diváky přímo do hlediště, naživo je tahle hra úplně o něčem jiném,“ tvrdí Samec.

V turnaji se objeví celá řada nových hráčů a už teď je jisté, že se nejvyšší soutěž příští rok rozšíří o další týmy. Vznikne i nižší soutěž.

České asociace bandy ale neřeší jen příjemné starosti, aktuálně se musí vypořádat s faktem, že nedosáhla na státní dotace.

„Samozřejmě je to nepříjemné, očekávali jsme, že zvítězí zdravý rozum. Ale bohužel... Trošku nás to přibrzdí v ještě větším rozvoji,“ říká šéf českého bandy. „Ale zbraně rozhodně neskládáme. Oproti jiným svazům máme tu výhodu, že to všichni děláme srdcem a bez nároku na jakékoliv odměny.“

Nejen české bandy upíná pozornost k červnové volbě dějiště zimních olympijských her v roce 2026.

Pokud pořadatelství připadne Stockholmu, je téměř jisté, že se bandy objeví v programu her minimálně jako ukázkový sport. „A pak nastane zvláštní situace. Bandy bude rázem olympijské, přičemž málokdo ví, že se tento sport hraje i u nás. Chceme to pochopitelně změnit a šířit osvětu, neboť jde historicky o tradiční český sport, předchůdce ledního hokeje,“ uzavřel Miroslav Samec.