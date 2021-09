Švédská Upsalla zažije historické milníky českého bandy

Česká reprezentace v bandy se sice v tomto roce nedočkala kvůli protikoronavirovým opatřením světového šampionátu, neznamená to však, že by zahálela. Ve čtvrtek odcestoval národní tým do švédské Uppsaly, kde absolvuje historicky první reprezentační kemp na velkém hřišti.