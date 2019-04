Evropská jednička a ti druzí. Krumlov hostí turnaj mladých badmintonistů

S rodiči a reprezentačními trenéry se rozhodoval, jestli o víkendu startovat ve Španělsku, nebo upřednostnit Český Krumlov. Nakonec jeho volba padla na jižní Čechy.

Patnáctiletý badmintonista českobudějovického Sokola Jan Janoštík bude největším favoritem turnaje evropského okruhu, který startuje dnes v Českém Krumlově a potrvá až do sobotního odpoledne.

Oprávněně. Mladý Jihočech je totiž lídrem evropského žebříčku hráčů do 17 let. „Je také českou jedničkou, patří k nejlepším i do 19 let a už hraje i mezi dospělými,“ zmínil velký talent českého badmintonu Radek Votava, českokrumlovský trenér a hlavní šéf turnaje.

„Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli pro Krumlov, protože hned v následujícím týdnu mám přijímací zkoušky na střední školu,“ popisoval před startem turnaje pro svazový web Jan Janoštík.

Jeho cíl je jasný – vítězství. V Českém Krumlově vyhrál už dva předcházející ročníky. „Určitě chci obhájit první místo z loňského roku. Mezi největší soupeře řadím hráče z Německa a Ruska,“ uvedl.

V českokrumlovské sportovní hale se až do soboty budou utkávat talentovaní hráči a hráčky ze 17 zemí Evropy. Původně pořadatelé obdrželi přes 200 přihlášek, z nichž museli podle aktuálního žebříčku vybrat 64 nejlepších juniorů a juniorek pro singly, 32 párů pro obě čtyřhry a 48 dvojic ve smíšené čtyřhře.

„V Česku podobný turnaj téhle věkové kategorie není. Je to součást evropského okruhu a body z něj se počítají do žebříčku, ze kterého se pak dělá nominace na juniorské mistrovství Evropy v Praze,“ přiblížil Votava.

Evropský šampionát je také hlavním cílem Jana Janoštíka. „Je tím nejdůležitějším turnajem této sezony. A taky bych se chtěl nominovat na mistrovství světa juniorů v Rusku,“ dodal Janoštík, který se v Českém Krumlově představí ve dvouhře i ve smíšené čtyřhře společně s českou hráčkou Tallulah van Coppenolle. I v té myslí na medaili.

Ovšem konkurence bude silná. Na turnaji by měli startovat další hráči první desítky žebříčku jako Němci Kilian Maurer a Kian-Yu Oei. První je aktuálně evropskou pětkou a druhý sedmičkou a silným hráčem bude i osmý Rus Igor Puškarev.

Od dnešního rána do sobotního odpoledne se na pěti kurtech odehraje 235 zápasů. Hrát se bude ve čtvrtek a v pátek od 9 ráno do večera. V sobotu dopoledne je na programu semifinále a po obědě finálová klání v jednotlivcích i ve všech čtyřhrách.