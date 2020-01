Prskavec přes požáry zůstává v Austrálii, míří tam i další Češi

Bronzový olympijský medailista z Ria je v Austrálii od poloviny prosince. Připravuje se na slalomové trati v Penrithu, která byla vybudována pro OH 2000 v Sydney. „Při tréninku nás požáry zatím moc neomezují. Když se otočí vítr a je tady smog, tak trénink venku omezím, nahradím ho plaváním nebo posilovnou. Ale nejvíce mě to sráží psychicky,“ uvedl Prskavec v tiskové zprávě svazu.

Nedaleko leží pohoří Blue Mountains, kam se při dřívějších australských kempech vydával ve chvílích volna do přírody. To už téměř z 80 procent shořelo. „Krize je opravdu veliká a je to smutné,“ řekl Prskavec.

Nejbližší požár je pod kontrolou hasičů a vodním slalomářům nebezpečí nehrozí. Proto se také za přípravou do tepla chystají i další čeští reprezentanti. „Pořád je to v plánu, ale stále sledujeme stav znečištění ovzduší. Podle něho se budeme řídit, protože se nechceme vystavovat žádným zdravotním rizikům,“ uvedla úřadující mistryně Evropy Amálie Hilgertová.

Austrálie je oblíbenou destinací českých vodních slalomářů pro přípravu v teple, která má před olympijskou sezonou větší význam než jindy. Už v dubnu a květnu se totiž bude bojovat o jediné místo v každé kategorii pro olympijský závod v Tokiu.