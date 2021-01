Skeletonistka Fernstädtová skončila na mistrovství Evropy sedmá

Čtyřiadvacetiletá Fernstädtová, jež tradičně za nejlepšími zaostávala na startu, vyrovnala v pátém závodě sezony svůj druhý nejlepší výsledek z Innsbrucku. Po první jízdě byla trojnásobná juniorská mistryně světa desátá, ale v druhém kole o téměř dvě desetiny sekundy zrychlila a zajela sedmý čas.

„Měla jsem dobrou druhou jízdu. V první byly malé chybičky, druhá už byla super, takže jsem se zvládla ještě trochu posunout. Škoda, že to nevyšlo ještě o místo výš, snažila jsem se. Top šest na mistrovství Evropy by bylo fajn, ale po první jízdě už jsem o moc víc nečekala. Celkově to ale bylo dobré,“ uvedla Fernstädtová v tiskové zprávě.

Za závěrečnou zatáčkou se pražská rodačka v druhé jízdě vyklopila ze svého skeletonu, ale nezraněna mohla v cílovém prostoru s úsměvem sledovat, jak dvě následující soupeřky nedokázaly její celkový čas překonat.

„Najela jsem trochu brzo do poslední zatáčky, pak už jsem věděla, že to buď bude dobré, nebo spadnu. Schválně jsem se nesnažila řídit, abych zbytečně neztratila nějaké setiny, takže jsem to nechala jet a bohužel to úplně nevyšlo. Jasně, bolelo to, pořád je to pád, otočil se skeleton, spadl mi na ruku. Teď ruka ještě tolik nebolí, ale za půl hodiny, za hodinu, to už bolet bude. Podobné pády k našemu sportu ale patří, už jsem spadla hůř...,“ popsala karambol Fernstädtová.

Ve Winterbergu s ní byl poprvé v sezoně její kanadský trenér Jeff Pain, což si pochvalovala. „S Jeffem to bylo tento týden fajn. Má jiný pohled na dráhu, led, jízdy, co kde dělat. I díky tomu jsem to ve druhé jízdě dala skoro perfektně. Otestovali jsme i nějaké nože, celkově to bylo dobré,“ řekla česká skeletonistka.

V součtu obou kol Fernstädtová ztratila 85 setin na Jelenu Nikitinovou, která obhájila loňský titul. Ruska po druhém vítězství v sezoně odsunula českou skeletonistku o jednu příčku na průběžné šesté místo SP. Druhá dnes skončila domácí Němka Tina Hermannová, jež neudržela vedení po prvním kole. Bronz získala vedoucí žena SP Janine Flocková z Rakouska.

V závodě mužů skončila unikátní série Lotyše Martinse Dukurse, jenž ovládl všech jedenáct kontinentálních šampionátů od roku 2010. Tentokrát ho o 17 setin porazil Rus Alexandr Treťjakov a získal svůj druhý evropský titul v kariéře čtrnáct let po prvním.

Světový pohár pokračuje příští týden ve Svatém Mořici. Ve Winterbergu pojedou o víkendu bobisté.