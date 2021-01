Skeletonistce Fernstädtové končí sezona SP, celkově byla pátá

Fernstädtová před týdnem na téměř domácí dráze v Königssee obsadila životní druhé místo a před finále SP byla dokonce ve hře o konečnou třetí pozici. Celkově třetí závod v Innsbrucku v tomto ročníku se jí však příliš nevydařil. Po první jízdě byla desátá, v druhém kole na rozdíl od většiny soupeřek nezrychlila a klesla o dvě příčky.

„Dneska se mi to úplně nepovedlo. Jízdy byly v pořádku, cítila jsem se celkově docela dobře, úplně nevím, proč jsem byla tak daleko vzadu. Ještě to budeme společně vyhodnocovat,“ uvedla trojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová v nahrávce pro média.

Od elitní desítky, do níž se dosud pokaždé v sezoně vešla, ji přitom dělilo jen pět setin. Těsně se jí tak nepodařilo předstihnout v průběžném pořadí Němku Jacqueline Löllingovou, jež dala přednost přípravě na MS v Altenbergu a v Innsbrucku nestartovala. Na celkově třetí místo se díky páteční třetí pozici vyšvihla Nizozemka Kimberley Bosová.

„Pět setin od celkového třetího místa je blbé, ale nedá se nic dělat, je to sport. Ale nebylo to dnešních pět setin, mohlo to být v jiném závodu,“ uvedla Fernstädtová, jež za Bosovou zaostala o 12 bodů. „Je to škoda, ale myslím, že celkové páté místo v sezoně, kdy se jelo pětkrát na tratích, které mi moc nevyhovují, tedy třikrát Innsbruck, Winterberg a ještě Svatý Mořic, a jen třikrát na tratích, kde se musí při jízdě pracovat, je vlastně dobré,“ řekla česká reprezentantka, jež patří mezi absolutní špičku při řízení skeletonu, ale zaostává na startu.

Svůj druhý triumf v SP potvrdila druhým místem domácí Rakušanka Janine Flocková, jež ani v jednom z osmi závodů nechyběla na stupních vítězů. Závod vyhrála Ruska Jelena Nikitinová.

Mužský seriál ovládl podesáté v kariéře Lotyš Martins Dukurs.

Sezona vyvrcholí za dva týdny šampionátem bobistů a skeletonistů v Altenbergu. „Těším se tam, protože to je trať, kterou mám ráda a která mi vyhovuje,“ řekla Fernstädtová, která ještě před MS absolvuje závod nižšího Interkontinentálního poháru v Königssee, aby nevyšla z rytmu.