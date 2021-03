Olympijská dráha v Pekingu? Fernstädtová ji může studovat jen na videu

Jak budete na sezonu vzpomínat?

Celkově dobře. Byla těžká kvůli covidu, ale bylo dobré, že jsme všechno odjeli. I když jsme nebyli v Kanadě nebo v Americe, což byla škoda.

Jak jste snášela testování a opatření kolem závodů?

Měli jsme dva až tři testy za týden, to nebylo ani tak těžké, jako spíš nutné. Také jsme furt museli mít roušky, dodržovat odstupy, trénovali jsme ve skupinách a měli jsme tréninky jen dva dny, ne tři. Ale nakonec všechno fungovalo.

Největším úspěchem pro vás bylo druhé místo z Königssee.

Ráda na to vzpomínám, stříbro bylo fajn, ten závod se mi povedl. Měla jsem dobré i horší závody, také mistrovství světa bylo dobré i špatné. Pátá ve Světovém poháru je posun proti minulému roku, takže celkově dobrý.

Vnímáte, že se vám daří poutat ke skeletonu větší pozornost?

Ohlasy na mé výkony byly docela dobré. Ve Světovém poháru jsem sice pátá, ale na závodech nebyly Američanky, Kanaďanky ani soupeřky z Asie. Uvidíme, jak pro příští sezonu nechají žebříček. Pro mě bylo dobré, že jsem odjela všechno, a v Königssee už byly skoro všechny soupeřky.

S jakými očekáváními vyhlížíte nadcházející olympijskou sezonu?

Vrchol mám v každé sezoně, ale olympiáda je samozřejmě důležitější. Na olympiádu se těším, doufám, že se posunu při startech, jsem optimistická. Mám dobré sponzory, dobrý tým, vše je zajištěné, žádné změny neplánuji, už jsem testovala i materiál.

Podíváte se do Číny ještě před hrami?

Na začátku října bychom tam měli jet na tři týdny na Světový pohár, kde dostaneme i tréninkové jízdy. Je to v plánu, tak doufám, že to bude nějak fungovat. Teď máme zatím od IBSF (Mezinárodní federace bobového sportu a skeletonu) poslaná videa, jak se na té dráze jezdí.

A jak se vám podle toho jeví?

Těžko říct, protože když na ní neležíme, tak nemáme ten pocit ze zatáček. Ale dráha je dlouhá, má 1 600 metrů, a jede se tak přes minutu. Start vypadá spíš kratší než delší.

Pro závodníky je určitě nezbytné si dráhu před závody vyzkoušet.

Normálně máme pravidla, že každý by měl mít šanci udělat na dráze 40 jízd a na olympijské dráze by mě být před hrami i Světák. Když nebude, tak nám musejí nabídnout tréninkové jízdy, protože dráhu vůbec neznáme. Když to nedopadne v říjnu, tak nevím, co se s tím bude dělat.

Jak bude vypadat vaše příprava na další sezonu?

Teď začneme v dubnu v Šumperku, kde budeme asi celé léto a doufám, že pak pojedeme i na ledový trenažer. Možná budeme i v Königssee, ale největší dobu asi strávíme v Šumperku.

Budete opět pracovat na zlepšení startů?

Určitě, chci to posunout. Myslím, že jsme na dobré cestě, starty byly lepší než před sezonou.

Co vaše spolupráce s kanadským trenérem Jeffem Painem?

Dohodu na další sezonu máme, i když letos tady byl jen tři týdny, protože v Kanadě potom musel na dva týdny do karantény. Ale i na dálku to fungovalo dobře, doufám, že příští sezonu bude spolupráce normálnější.