Místo prověrek moderování v televizi. Zagitovová přiživila spekulace o konci

Nyní osmnáctiletá svěřenkyně Eteri Tutberidzeové v první polovině minulé sezony marně odolávala tlaku mladších krajanek a tréninkových kolegyň, které na rozdíl od ní mají v repertoáru čtverné skoky nebo trojitý axel.

Ve finále Grand Prix skončila na posledním šestém místě, přičemž její krajanky byly na prvních třech příčkách. Před ruským šampionátem oznámila, že na něm o místo v reprezentaci bojovat nebude, a přerušila kariéru.

Nedávno se vrátila do plného tréninku a prezident Ruské krasobruslařské federace Alexandr Gorškov v srpnu řekl ruským médiím, že ji očekává na reprezentačních testech. Tam ale nakonec Zagitovová své nové programy neukáže.

„Rozhodla jsem se nezúčastnit se výkonnostních prověrek 12. a 13. září, protože v tuhle chvíli je pro mě velmi zajímavé vyzkoušet si novou roli jako moderátorka Ice Age. Chtěla bych vás požádat, abyste vzali můj požadavek s pochopením a souhlasili s tímto rozhodnutím,“ napsala ruskému svazu.

Na velmi širokém seznamu ruských krasobruslařských reprezentantek zůstává, což jí nechává dveře otevřené, pokud by se chtěla vrátit. „V tom požadavku Alina hovořila jen o vynechání prověrek, o ničem jiném. A přijali jsme její žádost s pochopením,“ uvedl šéf svazu Gorškov.

Televizní natáčení show Ice Age ale bude pravděpodobně kolidovat také se závody Ruského poháru. Ty jsou kvalifikací pro prosincový ruský šampionát. Pokud by se Zagitovová pohárových závodů a potažmo mistrovství Ruska nezúčastnila, neměla by šanci dostat se do nominace na vrcholné akce roku 2021.

Dvojnásobný olympijský medailista v kategorii tanečních párů a současný trenér Alexandr Žulin je přesvědčen, že Zagitovová už závodit nebude. „Znamená to, že se už ke sportu nevrátí,“ řekl agentuře TASS.

Zagitovová je navzdory dlouhé závodní pauze úřadující mistryní světa. Vyhrála šampionát v roce 2019, letos v březnu se o světové medaile kvůli koronaviru nebojovalo.