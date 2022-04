Choupenitch na Světovém poháru v Plovdivu neuspěl, prohrál hned první duel

Díky postavení v pořadí mezinárodní federace FIE měl bronzový medailista z tokijské olympiády jistý start přímo v hlavním pavouku pro 64 nejlepších šermířů, ale hned na úvod nestačil na Francouze Pierrea Loisela. S 46. fleretistou světa prohrál Choupenitch jednoznačně 5:15 a byl klasifikován na 33. místě.

Do hlavní soutěže se z kvalifikační skupiny a přes dvě vyřazovací předkola probojoval Marek Totušek a od postupu do druhého kola jej dělil jediný zásah. Bronzového medailistu z předloňského juniorského ME porazil 15:14 favorizovaný Brazilec Guilherme Toldo, aktuálně dvanáctý fleretista světa. Totušek je v pořadí FIE na začátku třetí stovky, v Plovdivu obsadil 55. místo.

Pro třetího českého šermíře v Bulharsku Jana Krejčíka skončil turnaj v prvním předkole.