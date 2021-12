Choupenitch zpívá o boji i Tokiu: Máma plakala, vzpomněla si na medaili

„Zaujalo mě to především kvůli textu, který charakterizuje nás sportovce a bojovníky tím progresem a makáním,“ ocenil Procházka, jenž se ve videu objevuje v krátké roli.

„Miluju motivační songy, které mají náboj tahu na branku, růstu a evoluce. Nejen člověka, ale i ve sportu. To se mi líbilo.“

Choupenitch se rozhodl oslovit předního českého zápasníka právě kvůli jeho spojení s náladou písně: „Jak je to propojené s Asií a Japonskem a odkazuje to na olympiádu, tak nás napadlo, že by bylo super tam Jirku mít, protože on je ztělesněním boje.“

Videoklip dozoroval osvědčený hudební režisér Jan Strach, natáčelo se třeba v prostředí pražské tržnice Sapa. „Tematika vycházela nejvíce z hudebního podkresu, ve kterém jsou slyšet zvuky flétny, která evokuje orient, a hlavně odkaz na olympiádu v Japonsku. Hned mi bylo jasné, že musíme natáčet v asijském prostředí,“ přibližuje český šermíř.

Jedná se o jeho pátou píseň, první s názvem Víme oba z roku 2019 nasbírala na YouTube 130 tisíc zhlédnutí.

Na textu k Boji začal Choupenitch pracovat v době, kdy na hry v Tokiu teprve trénoval, po úspěšném vystoupení v Japonsku jej pak dokončil. „Hlavní smysl je práce na sobě a růst, že člověk může bojem někam dojít.“

Když svůj nový výtvor pouštěl mamince, vyvolal u ni emotivní reakci plnou slz. „Ptal jsem se jí: Tobě se to nelíbí? A ona řekla, že si jen vzpomněla na Tokio,“ líčil Choupenitch. „Když mě vidí šermovat, je to pro ni spouštěč.“

Od červencového bronzu však Choupenitch šel do akce jen jednou, na satelitu v Záhřebu obsadil třetí příčku. V prosinci měl absolvovat Světový pohár v Dubaji, ale organizátoři akci kvůli pandemii odvolali.

„Připadám si trošku jako bojovník, který se rok chystá na jeden zápas,“ posteskl si Choupenitch. „Je strašně těžké být připravený, ale musím plnit plán, i když turnaje ruší. Neříkám, že příprava přijde vniveč, ale je to náročné udržet psychicky. Zatím s tím bojuju a dávám to.“