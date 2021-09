Běloruské kořeny Čecha Choupenitche: Určitě vyhrajeme, máme skvělé hráče

A taky velký fanoušek celého českého sportu.



„Já fandím všem. Českým klubům – Slavii, Spartě, Plzni – přeju, aby se jim dařilo v pohárech, ať máme komu fandit. Líbí se mi, že ve West Hamu hrají Češi, prostě podporuju český sport, aby se o nás ve světě vědělo. Je vždycky fajn přijet do zahraničí a říct, že české kluby hrají na evropské scéně. Že máme komu fandit,“ říká 27letý Brňák.

Ve čtvrtek večer bude v kvalifikačním zápase o mistrovství světa fandit Čechům.

„O tom není sporu,“ má jasno.

Přitom u Choupenitchů doma běží hlavně ruská televize a ruština je v brněnském bytě úředním jazykem. Mluví jí maminka Irina i otec Ivan. Jen když přijde návštěva, přepíná se do češtiny.

Příjmení jako unikát

Rodiče do Češka kdysi přišli poté, co otec Alexe – operní zpěvák – získal angažmá v Janáčkově divadle v Brně.

Mladý Alex už se narodil v jihomoravské metropoli a vlastně tak vyrůstal na jevišti. Zahrál si dokonce v opeře Aida nebo v inscenaci Čert a Káča. Začal také hrát na klavír a dodnes se hudbě věnuje – skládá rapové písně, má už i song s DJ Witchem.

Jak se tedy dostal k šermu?

Jistě, má pro něj geny. Babička Taťána Samusenková je olympijskou vítězkou, chvíli si s šermem tykala i maminka, které elegantní sport připomínal balet, a tak svého syna jednou v Brně vzala na trénink. Ve dvanácti letech už Choupenitch odjel sám na tréninkový kemp do zahraničí… Kam jinam než do Běloruska, kde trénoval třeba i s olympijským vítězem Romankovem.

Přesto jeho příjmení není psáno bělorusky a už vůbec ne česky, to by měl být spíše Šupeničem. Za všechno může výlet otce Ivana před více než 30 lety, kdy mu před cestou ze Sovětského svazu do Londýna přepsali do pasu francouzskou transkripci a už to tak zůstalo.

„Ale vypadá to zajímavě, ne? Myslím, že takhle se nikdo jiný nejmenuje, naše příjmení je světový unikát,“ směje se český šermíř.

Sám nebere Bělorusko jako nějaký svůj druhý domov. Ten má jen jeden. Ale ve východní zemi má stále babičku a dědečka, o které se hlavně rodiče jezdí často starat. Byli u nich i během olympijského klání Alexandra Choupenitche.

Nemrzí vlastně Bělorusy, že přišli o tak velký šermířský talent?

„Ale vždyť oni o nic nepřišli! Já se narodil v Brně, Bělorus jsem nikdy nebyl. Na závodech za mnou ale chodí a gratulují mi, fandí. Možná to cítí i tak, že na úspěchu mají jistý podíl, když mám běloruské kořeny,“ myslí si Choupenitch.

Fotbalový maraton

On sám je velkým světoběžníkem.

Od 15 let se o svůj sportovní život stará kompletně sám. Sám si rozhoduje, s kým bude trénovat, kde bude trénovat, kde bude žít.

A tak často jezdí do Itálie za koučem Stefanem Cerionim – zlatým ze Soulu 1988. To on ho přivedl v Tokiu k životnímu bronzu, který pak Choupenitch dlouhé týdny slavil.

„Byl to blázinec, ale taky jsem stihl udělat všechno, co jsem chtěl,“ líčil.

Tedy mohutné oslavy s fanoušky i kamarády. Koncert Leoše Mareše, při kterém se sám s medailí objevil na pódiu. Týdenní dovolená v Chorvatsku nebo letní kemp pro děti Summer Jam.

„A dětem se to prý líbilo. Rodiče mi říkali, že jim domů přijely úplně vyměněné. Že jsou namotivované, těší se na trénink, což je pro mě ta nejkrásnější odměna. To nejlepší, co se mohlo stát,“ usmívá se.

Momentálně se Choupenitch pomalu vrací do tréninkového procesu, který mu trochu narušuje fotbalový maraton, který má momentálně za sebou.

Před dvěma týdny se byl podívat v Salcburku na předkolo Ligy mistrů s Kodaní. O víkendu zase zašel na domácí Zbrojovku, kde dostal i vlastní dres.

„Vnímám fotbal jako obrovský fenomén, dokonce bych ho nadřadil nad sport, vždyť lidé fotbal znají všude na světě. Sledoval jsem mistrovství Evropy, když jsem byl v Itálii na přípravě před olympiádou, mám ho rád,“ usmívá se.

Komu bude večer v zápase Česko vs. Bělorusko fandit, je možná jasnější, než by se zprvu mohlo zdát.

Když totiž Choupenitch mluví o českém národním týmu, používá slova jako my, náš, jsme…

Má sice pevné běloruské kořeny, ale jinak je to Čech jako poleno.

Česko vs. Bělorusko Online reportáž ve čtvrtek od 20:45

„Vnímám to vlastně jako normální zápas, který bychom měli vyhrát, protože jsme rozhodně favoritem, máme skvělé hráče,“ je přesvědčený.

Větší rozpolcenost prožívá spíš v hokeji, kde má při zápasech Běloruska podobné pocity jako spousta Čechů při sledování slovenského týmu.

„Je to podobné. Ale já fandím i Slovákům, takže mám program mistrovství světa dost nabitý, každý den je komu fandit a vždycky mě těší, když jsou zápasy Běloruska v televizi,“ říká.

Teď bude mít radost hlavně z výhry Čechů.