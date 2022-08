Krok nutný ke zlatu? Musel bych ho zkoušet snad týden, pousmál se Ondra

Sobotní finále boulderingu v překrásných kulisách historického náměstí v centru Mnichova přichystalo dramatický souboj.

První problém, jak lezci jednotlivým překážkovým trasám přezdívají, nezdolal žádný závodník. Při druhém a třetím dosáhli až na vrchol tři borci včetně Ondry.

O pořadí na pódiu tak rozhodoval až závěrečný boulder. Konkurenti českého reprezentanta odpadali: Rakušan Uznik i Francouz Avezou nedosáhli ani zóny, která bývá zhruba v polovině stezky.

Ondra proto pod stěnu nastupoval s vědomím: Zóna ti stačí ke zlatu. Jenže s náročným přeskokem si stejně jako jeho soupeři neporadil. A vinou většího celkového počtu pokusů skončil třetí.

„Převládá ve mně velká spokojenost, nešlo to lépe,“ hodnotil v mixzóně.

Přesto, nevyčítáte si příliš mnoho pokusů na druhém boulderu, které vás v konečném účtování shodily na třetí místo?

Výrazně méně pokusů nebylo v mých silách. Ono se řekne, že jsem to mohl vylézt dřív, ale ten boulder byl koordinačně hodně náročný a já musel spálit určité množství pokusů, abych ho dostal do těla. V posledních sekundách jsem ho naštěstí vylezl.

Český lezec Adam Ondra se raduje na mistrovství Evropy v Mnichově.

Když jste uspěl až na poslední chvíli, necítil jste se předtím pod tlakem?

Ani ne. Na začátku jsem byl až překvapený, jak daleko jsem se dostal v prvních čtyřech pokusech. Pak už jsem cítil, že jsem blízko. A když jsem udělal skok doprava, tušil jsem, že zbytek by mi měl relativně sedět. Potom jsem ještě spadnul skoro z topu, ale věděl jsem, že mám slušnou šanci, že to dalším pokusem vylezu, protože předcházející byl velmi blízko.

Naopak na posledním problému to vypadalo, že už jste si po úvodních nezdarech nevěřil.

Věděl jsem, o čem ten boulder je, stejně tak znám své silné a slabé stránky. A už jen kvůli tomu, že ten krok vylezl jen Mejdi Schalck, který je na tyhle kroky specialista, tak jsem věděl, že zóna je pro mě velmi nepravděpodobná. Ale nevzdával jsem to, mám ze sebe radost, že jsem aspoň předvedl show pro diváky. Ale na to, abych ten krok udělal, tak bych ho musel zkoušet snad týden (úsměv).

Velké medaile Adama Ondry z boulderingu 2010 stříbro z ME

2011 stříbro z MS

2014 zlato z MS

2015 stříbro z ME

2016 stříbro z MS

2022 bronz z ME

Ke konci jste si ťukal do rytmu tleskání diváků. Užíval jste si závod?

Nakonec mě poslední minutka bavila, protože jsem přišel na to, že touhle metodou jsem relativně blízko. Tak jsem byl rád, že tam čtyři minuty jen nestojím a neskáču marné pokusy, ale že se na to dalo dívat.

První a čtvrtý boulder nikdo nevylezl až na top, byly příliš náročné?

Stavěčsky se finále úplně nepovedlo, nejlepší je, když vygraduje při posledním boulderu. Myslím, že topů bylo celkem málo na to, aby to byla dobrá show. Že na prvním boulderu nikdo nedosáhl zóny, byla stavěčská chyba. Objektivně byl extrémně náročný.

V průběhu finále jste si přezul boty. Děláte to běžně?

Na bouldering je to rozhodně standardní. Díky tomu, že máme prohlídku, tak si velmi dobře prohlédneme, jaké vstupy jsou. Pak si vybereme podle toho, jestli potřebujeme spíš měkčí, nebo tvrdší lezečku.

V Mnichově závodíte po prodělání covidu, už jste v pořádku?

První týden jsem trénoval velmi zlehka, ještě jsem se necítil moc dobře. Timing Mnichova je tak akorát, že jsem neváhal jestli jet, nebo ne. Poslední dva tři týdny už jsem mohl trénovat naplno. Kdyby byl Mnichov o týden dřív, tak bych přemýšlel, jestli mám dostatečnou formu, abych sem jel.

Ve finále boulderingu vás tedy nedávná nemoc nijak neomezovala?

Ne, je to spíš o tom, že jsem v předcházejících týdnech nemohl trénovat tolik, kolik bych chtěl. Ale myslím, že to vyšlo tak akorát.

Tušíte, co stavěči vymyslí na nedělní semifinále a finále obtížnosti?

Uvidíme. Stěna je tady hodně převislá, myslím si, že to bude podobné jako u žen, které měly hodně struktur, bylo to takové víc 3D lezení, což by mi mohlo vyhovovat.