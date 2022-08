Lezec Ondra postoupil na ME z kvalifikace do semifinále boulderingu

Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově do semifinále boulderingu. Šestý muž z loňských olympijských her obsadil ve své kvalifikační skupině A sedmé místo, z každé skupiny prošlo do sobotního semifinále deset závodníků.