Zlatá přilba je tady. Prestižní trofej má houf nápadníků

„Co jsme to tak počítali, ve startovce je 11 lidí, kteří reálně mohou vyhrát,“ říká ředitel Zlaté přilby Evžen Erban, kterému se znovu podařilo dát dohromady kvalitní startovní listinu. Kromě Doyla v ní najdeme několik dalších vítězů slavné trofeje včetně Čecha Václava Milíka a jezdců prestižní Grand Prix.

Řada plochodrážníků navíc „vystrkuje růžky“, což platí třeba o bratrovi šampiona z roku 2014 Chrise Holdera Jackovi.

„Na Markétě už byl lepší než brácha,“ podotýká Erban. A jmenuje další borce: „Australan Fricke už tu byl na stupních. Černý kůň by mohl být Lotyš Lebeděvs. Rus Čugunov taky roste, v Polsku jel na konci sezony výborně a to samé ve Švédsku - tam dokonce pomohl klubu do finále.“

Z ostřílených borců se na Zlaté vždycky dokážou správně vyhecovat Polák Rune Holta (vítěz 2009 a 2011) a Slovinec Matej Žagar, který za pořadatelské Pardubice pravidelně jezdí českou extraligu.

„Holtovi dráha na Přilbě vyloženě sedí jako v minulosti Olsenovi (se sedmi vítězstvími rekordman Přilby). Vyhovuje mu, že je zdejší dráha široká a dá se na ní předjíždět,“ míní Erban. „A ze Žagara poté, co postoupil z challenge do Grand Prix, spadla deka. Teď je z něj úplně jiný závodník,“ dodává.

Po loňském druhém místě si na vítězství ve Zlaté brousí zuby i Slovák Martin Vaculík.

„Slovenskou přilbu už má, po české touží,“ glosuje ředitel Erban. „A když se dobře vyspí černoušek (Švéd Antonio Lindbäck), tak může být taky dusno. Je rychlý. Nedá se to moc předvídat, je to i o štěstí.“

To bude k dobrému výsledku letos hodně potřebovat miláček svítkovských tribun Václav Milík, předloňský vítěz, který se sezonou, včetně polské Ekstraligy, protrápil.

„Teď má poslední šanci se ještě zviditelnit. Venca a snad Honza Kvěch jsou z našich jediní, kdo by mohl být v semifinále,“ uvažuje Erban. Jan Kvěch, jezdec mistrovské pražské Markéty, je jedním z největších tuzemských talentů. A v Pardubicích bude mít pořádně napilno. Před Přilbou, která začne v neděli po 12.20, se ukáže i v pátečním finále mistrovství světa do 21 let (od 19.05) a sobotní 45. Zlaté stuze juniorů (od 14.05).

„Já si myslím, že tři závody jsou na takhle mladého jezdce moc. Ale z klubu na něj tlačí... Už jsem párkrát viděl, že ten kluk třetí den pletl nohama. Je to velká fyzická námaha i stres. Ale co víme, třeba nás překvapí,“ říká Erban.

Stuha, to je to, co Kvěcha zajímá především - hodlá ji vyhrát. Ale na nejvyšší stupínek by mohl vyskočit i po klání „jedenadvacítek“.

„Bohužel má ztrátu na to, aby se mohl stát mistrem světa, ale i v tom celkovém pořadí by se mohl umístit velice dobře,“ věří Erban. Bude to však mít velmi těžké; především z Polska dorazí pořádní „dravci“. „Rozdíl mezi prvním a druhým Polákem (Dominik Kubera a Maksym Drabik) je bod, uvidíme, jak se o to poperou. Třetí Smektala se s Čugunovem taky mohou rvát o medaili,“ nastiňuje Erban.

Sobotní Zlaté stuze bude předcházet autogramiáda bývalých vítězů Přilby (od 10 hodin v Atrium Paláci Pardubice), jíž se zúčastní Češi Milan Špinka, Jiří Štancl, Tomáš Topinka a Václav Milík, Dán Hans Andersen a Angličan John Davis. Zároveň budou v sobotu v protější budově ČSOB Pojišťovny vystaveny historické motocykly Tomáše Jůzy.