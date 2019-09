Zlatou přilbu pojedou obhájce Doyle, Milík a další esa

Nejstarší plochodrážní závod světa se letos pojede po 90 letech od prvního ročníku, a to tradičně v Pardubicích 6. října. Mezi potvrzenými závodníky jsou Australan Jason Doyle, Polák Patryk Dudek, Slovinec Matej Žagar nebo Slovák Martin Vaculík.

Doyle pojede v pozici obhájce loňského prvenství, které mají ve sbírce i nejlepší český jezdec posledních let Václav Milík (2017), Chorvat Jurica Pavlic (2015) nebo Chris Holder (2014). Zkušený Australan a mistr světa z roku 2012 se na pardubickém oválu představí s mladším bratrem Jackem, který nedávno bavil diváky výbornými výkony na Memoriálu Luboše Tomíčka.

„Jde o jeden z posledních závodů v roce a člověk na něj musí být nachystaný s ohledem na to, že toho má za sebou spoustu. I když pro mě nebyla tato sezona příliš úspěšná, na závod v Pardubicích se dokážu vždy dobře soustředit a tamní dráhu navíc velmi dobře znám. Připravím se po všech stránkách stejně jako před dvěma lety, tak věřím, že to bude jedině k dobrému,“ řekl na úterní tiskové konferenci v Praze Milík, který loni dojel třetí.



Dokonce dvě zlaté přilby jako trofeje za vítězství z let 2009 a 2011 už má Polák Rune Holta. Prostor se ukázat dostanou také známý Dán Kenneth Bjerre, Fin Timo Lahti, Brit Chris Harris či Němec Martin Smolinski.

„Ještě nám chybí osm jmen, čekáme do neděle, jak se vyvinou poslední závody v Polsku. Na každé volné místo máme minimálně jednoho kandidáta, ale vše se uvidí až podle vývoje v Polsku. Máme prostor i na dvě překvapení a mělo by se jednat o závodníky Grand Prix. Ale nechci zatím předbíhat,“ uvedl Evžen Erban, předseda AMK Zlatá přilba.

Od pondělí už je zkompletována a připravena trofej pro vítěze, která je ze stříbra a pozlacená několika gramy zlata. „I když to číslo není jubilejní, letos je to devadesát let od prvního odjetého závodu, proto ta letošní trofej vychází tvarem z té první z roku 1929,“ přiblížil klenotník Pavel Lejhanec.

Na svítkovském ovále, dějišti Přilby, se jinak už dnes od 18 hodin koná závěrečný podnik plochodrážní extraligy družstev. Domácí pardubický oddíl do něj vstupuje z průběžné čtvrté, a tedy poslední pozice; vede pražská Markéta před Interteamem a Slaným.