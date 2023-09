Mela o trofej. Hvězdy k nám jezdí s chutí, říká manažer Zlaté přilby

Vedle mistra světa z roku 2017 Doylea a Milíka obdrželi od pořadatelů návrh kontraktu také Australané Max Fricke, který je účastníkem letošního seriálu Grand Prix, a Jaimon Lidsey, Britové Adam Ellis a Tom Brennan, Dánové Mads Hansen a Rasmus Jensen či Švéd Antonio Lindbäck, jenž má za sebou rovněž bohaté zkušenosti z GP. Ve hře jsou i další esa.

Systém závodu Čtyři vylučovací skupiny po šesti jezdcích, tři jízdy, ve kterých si mění startovní pozice, postupují tři nejlepší, závodníkům se počítají dva nejlepší dosažené výsledky Čtvrtfinále pro 12 postoupivších z vylučovacích skupin a 12 nasazených jezdců, stejný klíč Semifinále ve dvou skupinách po šesti jezdcích, tři jízdy, nejlepší tři ve skupině postupují do „velkého“ a zbylí do „malého“ finále.

„Těší mě, že k nám plochodrážní hvězdy stále jezdí s takovou velkou chutí. Ale je to pochopitelné, protože vítězství jim dává punc nesmrtelnosti. Zlatá přilba je navíc mnohdy plná překvapení a závodníci si tu mohou udělat jméno. Zase tu budeme mít mistry světa či účastníky Grand Prix, vedle nich pojede celkem pětice Čechů. Jsou to ti, kteří si start opravdu zaslouží,“ uvedl dlouholetý manažer závodu Evžen Erban. Vedle Milíka se ve Svítkově ukáže Jan Kvěch, představit by se měli rovněž Eduard Krčmář, Daniel Klíma a Petr Chlupáč. V roli náhradníka pak tradičně veterán Jaroslav Petrák.

Vítěz se opět může těšit vedle nového motocyklu na trofej v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze téměř dvou kilogramů.

„Provedení přilby je podobné jako v předchozích dvou letech. S výrobou jsou vždycky trošku nervy, hlavně pak to, když vítěz jede oslavné kolečko s přilbou na hlavě — to je ten největší nervák,“ přiblížil klenotník Pavel Lejhanec, jenž se spolupracovníky chystá každý rok novou přilbu. Připravené má vždy tři polotovary.

Vítěz závodu Zlatá přilba 2022 Daniel Bewley z Velké Briránie.

„Letos to bylo o něco snazší tím, že jsem sáhl do skříně a našel takový, který byl už vybroušený. Ani nevím, kdy jsem ho dělal — jestli během covidu, kdy na to bylo více času. Bylo to fajn, i proto, že na přilbě rád pracuji venku, abych na to dobře viděl. A jaro bylo letos studené,“ dodal s úsměvem Lejhanec.

Zlatá přilba bude i tentokrát vyvrcholením plochodrážního víkendu. Jeho program načne v pátek závěrečný čtvrtý závod mistrovství Evropy, jehož se účastní Milík a také Kvěch.

Prolog sobotních závodů, světového šampionátu ve flat tracku a 49. ročníku Zlaté stuhy juniorů, pak obstará autogramiáda legend Přilby. Bývalí vítězové se v 9.45 vydají v koloně historických aut od Lejhancova klenotnictví na třídě Míru k Paláci Pardubice, kde se budou podepisovat od 10 hodin.