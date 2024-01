MS v rallye začíná, Monte pojede i Černý. Odpočívající Rovanperä uvolnil trůn

„Mám pocit, že nastal čas dobít baterky, než se zase za rok vrátím na plný úvazek a budu opět bojovat o titul,“ řekl Rovanperä, který zároveň podepsal s továrním týmem Toyoty novou víceletou smlouvu. Teoreticky může uspět i letos s omezeným počtem startů, je to ale nepravděpodobné.

Nepodařilo se to ani osminásobnému mistru světa Sébastienu Ogierovi z Francie, jenž se podobně zapojuje do seriálu už od roku 2022.

O titul by se tak měli utkat úřadující vicemistr Elfyn Evans z Velké Británie, už pětkrát celkově druhý Belgičan Thierry Neuville a Estonec Ott Tänak, který se stal šampionem v roce 2019.

„Cíle pro rok 2024 jsou stejné jako vždy: chceme patřit mezi nejlepší a bojovat o titul. Bude to těžké a musíme podat dobrý výkon v každé rallye, abychom měli šanci. Uděláme ale vše, co je v našich silách, abychom tituly získali,“ uvedl Neuville, který už od roku 2014 hájí barvy automobilky Hyundai a v posledních třech letech skončil vždy celkově třetí.

„Letos máme velmi silnou sestavu posádek a to nám určitě pomůže bojovat o vítězství a stupně vítězů,“ řekl pětatřicetiletý Belgičan. Stabilně ho bude doplňovat Tänak, ve třetím voze se budou střídat Španěl Dani Sordo a Esapekka Lappi z Finska.

Belgický soutěžák Thierry Neuville. Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Jedničkou Toyoty by měl být Evans, dvojkou Japonec Takamoto Kacuta. Střídavě budou startovat Rovanperä a Ogier. „Čeká mě pátý rok s týmem a v předešlých sezonách jsme zaznamenali několik skvělých výsledků. V minulém roce jsem se cítil dobře a věřím, že rok 2024 bude ještě lepší. Musíme toho společně dosáhnout mnohem víc. Jako vždy bude cílem vyhrát, ať už v každé rallye nebo v šampionátu,“ řekl Evans.

Promotér 52. sezony rallyeového MS, jehož součástí bude podruhé i Středoevropská rallye částečně konaná na českém území, připravil pro týmy a jezdce nový systém bodování. Rozdělovat se bude i nadále 30 bodů, 18 z nich ale už na základě výsledků po sobotní etapě. Sedm bude k mání po neděli a pět bodů získá vítěz závěrečné power stage. Změna by měla zamezit taktizování v závěru sobotních etap.

Nový ročník začíná tradičně v Monte Carlu, centrum soutěže bude ale tentokrát ve francouzském městečku Gap. Ogier, který bude usilovat o jubilejní desáté vítězství, se tam bude cítit jako doma: v Gapu se totiž narodil.

„Pro mě je povinnost tady startovat. Myslím, že je to rallye, kterou musíte respektovat víc než kteroukoli jinou, protože podmínky mohou být náročné. Nikdy tady není nic zaručené,“ podotkl Ogier. „Čísla nejsou nikdy mojí hlavní motivací, ale kdybych tady dokázal vyhrát podesáté, bylo by to něco velmi speciálního,“ přiznal.

Jan Černý na snímku z května 2023 a soutěže evropského šampionátu v rallye (ERC) v Las Palmas.

Na startu bude i jeden zástupce českého motorsportu – Jan Černý se s vozem Ford Fiesta Rally3 zapojí do kategorie WRC3, ve které by rád bojoval o nejvyšší pozice.

„Letos to bude moje priorita. Samozřejmě bych jel raději s vozem kategorie Rally2, ale to bych potřeboval úplně jiný rozpočet. I s vozy Rally3 je ale velmi příjemné svezení a já jen doufám, že se letos ve WRC3 sejde hodně posádek,“ řekl Černý. „Je pro mě neskutečný pocit být zpět v šampionátu WRC ani nevíte, jakou mám radost,“ dodal na sociálních sítích.

Rallye Monte Carlo 2024 se zúčastní pouze osm hybridních vozů elitní specifikace Rally1, o dva méně než loni. V prostřední kategorii Rally2 může body do šampionátu zapsat 21 z 28 přihlášených posádek, v Rally3 tři (včetně Černého) ze sedmi.

Soutěž odstartuje slavnostním ceremoniálem na monackém Place du Casino v Monaku ve čtvrtek odpoledne, během pátku, soboty a neděle jezdci absolvují dohromady sedmnáct rychlostních zkoušek v souhrnné délce 324,44 kilometru.