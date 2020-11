Arenas se stal světovým šampionem ve třídě Moto3, Salač ve třetí desítce

Vítěz tří letošních Grand Prix Arenas vstupoval do posledního patnáctého závodu v Portimau s osmibodovým vedením před Japoncem Aiem Ogurou a jedenáctibodovým před Italem Tonym Arbolinem. Oba dnes dojeli před Arenasem, ale jeho náskok dokázali stáhnout shodně jen na čtyři body.

„Je to neuvěřitelný pocit, budu potřebovat nějaký čas, abych to zpracoval. Zažili jsme v sezoně těžké momenty, takže jsem rád, že jsme to dotáhli do konce,“ uvedl Arenas.



Z prvních pěti závodů sezony tři vyhrál a v Brně byl druhý, ve zbytku roku ale bylo jeho nejlepším výsledkem třetí místo ve Francii. „Dnes se mi ze začátku jelo dobře, ale pak mi najednou odešla zadní guma a bylo to hodně nervózní, zvlášť v posledním kole,“ dodal jezdec, jenž slavil titul v improvizovaném zmrzlinářském stánku přímo na trati.

Vicemistrem světa se díky lepším výsledkům v jednotlivých závodech stal Arbolino, týmový kolega Filipa Salače. Český jezdec musel poslední dvě Velké ceny sezony kvůli zranění vynechat a v konečném pořadí obsadil 21. pozici.

O titulu se v Portimau rozhoduje také v třídě Moto2, kterou vede Ital Enea Bastianini. V královské MotoGP už je jistým mistrem světa Španěl Joan Mir.