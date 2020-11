Zranění připravilo Salače o poslední závod sezony v Portugalsku

Osmnáctiletý Salač si minulý týden v pátek ve Valencii při pádu v tréninku poranil hrudník a byl nucen vynechat tamní Velkou cenu. Až do úterý byl hospitalizován s naraženými žebry a tekutinou v plících.

Ve středu rodák z Mladé Boleslavi avizoval, že o jeho startu v Portimau rozhodne čtvrteční odpolední lékařské vyšetření. Vedení týmu ale s předstihem oznámilo jméno jeho náhradníka, který se v Portugalsku připravuje na start v MS.

„Strašně mě mrzí, že nemohu jet poslední závod sezony, ale nebylo na výběr, protože lékaři mi nepovolili startovat kvůli tekutině a krvi na plicích po pádu z minulého týdne. Kdybych dostal další ránu do zad nebo lehčí úder do hrudníku, mohlo by mi to začít zase krvácet. To by byl velký průšvih,“ uvedl Salač v tiskové zprávě Autoklubu ČR, který jej podporuje.

Salač svou druhou sezonu v šampionátu Moto3 zakončí se ziskem 30 bodů, aktuálně mu v průběžném pořadí patří 21. místo. Nejlepším Salačovým výsledkem bylo osmé místo z úvodního závodu v Kataru. Před rokem nasbíral o dva body víc a celkově skončil třiadvacátý.

Filip Salač v kvalifikaci na závod v Kataru. Filip Salač padá ve Velké ceně Austrálie.

„Chtěl jsem sezonu dokončit v Portimau, kde jsem už jel a hodně jsem se tam nyní těšil. Na druhou stranu mi až tak o moc nejde, tudíž je rozumnější nejet a neriskovat. Tady by byl ten risk, bohužel, hodně velký, žádný z lékařů start nedoporučoval a nakonec mi to i zakázali,“ dodal Salač, který má s týmem Rivacold Snipers uzavřenou smlouvu i na příští sezonu.

Autoklub ČR se podle jeho prezidenta Jana Šťovíčka snažil, aby Salače v Portugalsku nahradil český jezdec, ale neuspěl. „Chtěl jsem, aby Filipa nahradil třeba Ondřej Vostatek, který je rozjetý z juniorského mistrovství světa kategorie Moto3. Bohužel právo volby náleží týmu a ten se rozhodl pro Španěla Adriána Fernándeze,“ podotkl Šťovíček.