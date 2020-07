Verstappen se už loučil se závodem. Poté vykoupil svůj prohřešek

Byla to klasická bouračka z nepozornosti. Řečeno hantýrkou silničního provozu, Max Verstappen se dostatečně nevěnoval řízení a přecenil své schopnosti. Na silnici by za to dostal pokutu a přišel by o body, ve formuli 1 je to podobné. Body řidič ztrácí také, jen peníze to stojí hlavně jeho tým.



Zahřívací trénink začíná přibližně půl hodiny před startem závodu Grand Prix a piloti mají za úkol otestovat své monoposty, „osahat“ si trať a po pár kolech zastaví na startovním roštu. Těžko říct, na co Max Verstappen myslel, ale na výjezdu z dvanácté zatáčky dostal smyk a nárazem do bariéry polámal přední křídlo svého red bullu a hlavně zavěšení levého předního kola.

„Chtěl jet do boxů, ale nasměřovali jsme ho na startovní rošt. Bojovali jsme o čas, museli jsme vše stihnout do pětiminutového limitu před startem, poté se na autě už nesmí pracovat,“ vysvětloval pro televizi Sky Sports šéf stáje Christian Horner. Oprava samozřejmě mohla proběhnout i v boxech, ale to by Nizozemec přišel o sedmou pozici na startu, kterou vybojoval v kvalifikaci, a závod by začínal z posledního místa.

„Naši mechanici Leeroy a Ollie odvedli úžasnou práci. Auto opravili za přibližně dvacet minut, stihli to pár vteřin před limitem. Taková výměna není jednoduchá a běžně trvá hodinu a půl,“ popisoval Horner. „Měli jsme vlastně velké štěstí. Kdyby byl poškozený třeba sloupek řízení, už bychom to nestihli. Myslím, že jsme to stihli 25 sekund před limitem.“



Vítěz Velké ceny Maďarska F1 Lewis Hamilton (vpravo) z Mercedesu a druhý Max Verstappen z Red Bullu se vzájemně sprchují šampaňským.

Nezvykle hektické akce Red Bullu si všimli i u konkurence. Šéf stáje Toto Wolff zmínil dokonce nedávno zesnulého legendárního závodníka Nikiho Laudu, který by prý uznale pokyvoval hlavou, pokud by mohl vše sledovat z boxové zídky. „Ani náhodou to nevypadalo, že by to auto mohlo ještě dnes závodit. Odvedli na něm ohromnou práci,“ nechal se slyšet rakouský podnikatel.