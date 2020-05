Velká cena Belgie formule 1 by se mohla v srpnu přece jen jet

Ilustrační foto z Velké ceny Belgie formule 1

I když jsou až do 31. srpna v Belgii zakázané hromadné akce kvůli koronaviru, o den dříve by se Velká cena formule 1 přece jen mohla uskutečnit. Informovala o tom dnes valonská vláda s tím, že diváci každopádně do areálu puštěni nebudou.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 bylo v kalendáři mistrovství světa F1 zrušeno nebo odloženo již deset závodů. Začít by seriál měl s tříměsíčním zpožděním 5. července bez diváků v rakouském Spielbergu. Závod ve Spa-Francorchamps se má jet 30. srpna. Tradičně je o něj obrovský zájem, který přitahuje zejména nizozemský pilot stáje Red Bull Max Verstappen, a prodáno je již 165 tisíc vstupenek. Po vládních opatřeních zavedených již v půlce dubna se zdálo, že tamní GP je pro letošek ztracena, nebo bude přinejmenším odložena. „Za zavřenými dveřmi by se jet (30. srpna) mohla,“ vzkřísil naději valonský ministerský předseda Elio Di Rupo. „Ale jen při dodržování přísných hygienických pravidel a dalších opatření,“ dodal.