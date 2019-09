Konec nadvlády. Janík má po sedmi triumfech z FIA Cupu bronz

„Byť není konečný výsledek šampionátu v náš prospěch, po sportovní stránce jsem nesmírně naplněn, jak jsem si proti francouzskému soupeři zazávodil,“ uvedl Václav Janík, který v minulých letech mezinárodnímu seriálu vládl.

Výhodu domácí půdy však tentokrát proti Francouzi Petitovi nemohl použít, na Ústeckou 21 se vydal po několika letech odmlky. „V Ústí jsem několik let nestartoval a s normou to bylo vůbec poprvé. K závodu jsme tak přijížděli přibližně ve stejné situaci s Petitem, který zde startoval úplně poprvé. Celý víkend jsem se snažil najít potřebnou rychlost, která by stačila na mého soka, ale v Ústí jsem na něho recept nenašel,“ přiznal sportovně.

Sedmkrát Václav Janík v seriálu FIA Cupu triumfoval, konce éry nadvlády ale nelituje. „Jsem rád, že jsem se letos mohl utkat se Sebastienem. Nutil mě hledat limity a posouvat svoji jízdu dále. Ukazoval mi v závěru sezony, že s normou je možné jet ještě rychleji,“ líčil závodník týmu Nutrend Racing.

Další pilot červenobílých barev Jiří Svoboda byl s formulí Lola B03/51 3. ve skupině E2-SS, což znamenalo konečné 4. místo v hodnocení divize 2. Petr Lisa s dvoulitrovou Normou M20FC skončil třetí mezi sportovními prototypy E2-SC.