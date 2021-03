Spa či Monza. Janík Motorsport pojede prestižní okruhový seriál

Za volanty dvou aut se posadí talentovaný mladíček Jáchym Galáš a zkušený Slovák Maťo Homola. Jejich výběr dobře vystihuje pozadí účasti českého týmu v seriálu. Stojí totiž za ním spolupráce několika subjektů a teprve spojení jejich sil a prostředků mohlo vyplnit přihlášku ke startu. Homolův vůz ponese barvy slovenského Jantar Teamu, který závodníkovi zajistil strategické partnerství. Devatenáctiletý Galáš je zařazený do líhně ACCR Czech Talent Teamu Autoklubu České republiky a v zádech má i podporu juniorského závodního programu značky Hyundai.

„Janík Motorsport sestavil velmi silný tým. Maťo Homola svými výkony dokázal, že patří k nejlepším jezdcům této série a jeho role v týmu bude velmi přínosná. Zároveň ho v týmu doplní mladý jezdec Jáchym Galáš z juniorského programu Hyundai Motorsport Customer Racing přicházející jako juniorský mistr z TCR Eastern Europe, což by mělo přinést několik velmi konkurenceschopných výkonů,“ uvedl v tiskové zprávě Andrew Johns z Hyundai Motorsport Customer Racing.

Pro Jáchyma Galáše půjde po loňských úspěších v divizi východní Evropy o posun do vyšší úrovně závodů, které navštíví sedm významných okruhů starého kontinentu. „Sezona v TCR Europe bude pro mě velkou výzvou a věřím, že zužitkuji dosavadní jezdecké zkušenosti. Mít v týmu zkušeného jezdce, jakým je Maťo Homola, je velké plus a dává mi to šanci se toho spoustu naučit,“ těší se znojemský rodák.

Vyšší ambice bude mít Homola, který vůz dobře zná z posledních dvou let, kdy s ním v TCR Europe dokázal dojet na sedmém místě v celkovém pořadí. „Velmi se těším na česko-slovenskou spolupráci týmu Janík Motorsport a Jantar Teamu, dodává mi velkou motivaci předvést ty nejlepší výkony. Své dlouholeté zkušenosti se budu snažit předat týmu a kolegovi Jáchymovi. Jsem přesvědčený, že mezi evropskou konkurencí obstojíme,“ věří šestadvacetiletý rodák z Bratislavy.

Pro Václava Janíka a jeho tým půjde o krok výše v závodění na okruzích. Spoustu let se soustředili na klání do vrchu, v posledních letech jsou ale stále viditelnější na autodromech. Vyjednat podporu tolika zapojených subjektů je pro Janíka také zajímavý manažerský úspěch. Musí ho ale podtrhnout výsledky. „Šampionát TCR Europe je pro nás velkou výzvou a věříme, že díky talentovanému jezdeckému složení Maťo–Jáchym se nám bude dařit dosahovat na ty nejvyšší příčky,“ věří Janík, který stále neopouští ani svou vlastní závodní kariéru.

Možnost zavítat na nejslavnější autodromy, jako je Spa, Nürburgring, či Monza, bude pro celý jeho tým ze šternberských dílen výjimečný zážitek. A nejen pro něj. „Čekají nás velmi pěkné a slavné okruhy a již teď se nemohu dočkat prvního závodního víkendu, který se bude konat na domácím Slovakia Ringu,“ vyhlíží Maťo Homola. Seriál začíná první květnový víkend a skončí začátkem října v Barceloně.