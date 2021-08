MS superbiků v Mostě: žádost o ruku na pódiu, bodující Češi a smolař Hanika

„Víkend byl úspěšný a promotér Dorna s námi chce delší smlouvu, než je ta současná pětiletá,“ potěšilo majitele autodromu a šéfa představenstva Josefa Zajíčka. Sobotní program sledovalo šest tisíc fanoušků, nedělní sedm tisíc.

V královské kubatuře superbiků se na smolaře víkendu pasoval domácí Hanika, startující na divokou kartu. V sobotu kvůli pádu první jízdu nedokončil, nedělní superpole musel vzdát po prvním kole kvůli prokluzující spojce jeho yamahy a ve druhém závodě ho zase potkaly trable. Vyšlo z toho nebodované 18. místo.

Hned v první šikaně nedělního hlavního závodu došlo ke karambolu.

„Měl jsem asi nejlepší start v životě, ale vydrželo mi to přesně do první zatáčky, než se žďuchli dva kluci. Přede mnou ležel jezdec a málem jsem mu přejel hlavu. Musel jsem do kačírku, tam jsem se zapíchl, ještě mi motorka zdechla,“ popisoval Hanika zkroušeně své lapálie. „Než jsem se vymotal z kačírku, všichni byli pryč a začal mi druhý závod. Pár jezdců jsem ještě předstihl, ale bylo to hrozně těžké, když jsem ani jeden závod předtím neodjel. Dělal jsem, co jsem mohl, mrzí mě to, víkend se nepovedl. Snad diváci nejsou zklamaní jako já. Doufám, že bude možnost si to vynahradit v příštích letech.“



Bodované nedělní sprinterské superpole o půl vteřiny ovládl Turek Razgatlioglu, sobotní vítěz, nedělní hlavní závod si podmanil Brit Scott Redding. Na stupních vítězů si pak vzal mikrofon a svou milou překvapil žádostí o ruku. Řekla ano. „Byl jsem přímo nahoře na pódiu, když se to organizovalo. Paní si přišla převzít cenu pro nejlepší tým a netušila, co ji čeká. Nakonec z toho byla tak vyjukaná, že odcházela s prstýnkem, ale bez trofeje, musela se pro ni vrátit,“ pobavilo i Zajíčka.



V objemově nejslabší třídě Supersportů 300 bodovali dva čeští zástupci. Oliver König, bronzový hrdina sobotního závodu, v neděli obsadil šestou pozici, Petr Svoboda skončil dvanáctý. „Po startu to bylo horký, vyneslo nás to ven, z třicátého místa jsem dělal, co to šlo,“ líčil Svoboda.

Devatenáctiletý König navzdory sobotnímu prvnímu pódiovému umístění v kariéře tvrdil: „Dneska to pro mě bylo pocitově mnohem lepší než včera. Dokonce jsem poprvé v životě vedl. Bohužel mě přemotivovaný japonský jezdec vystrčil a ztratil jsem vedoucí skupinku, to mě naštvalo. Ale můžeme být spokojeni.“



König, který si chce říct o smlouvu ve vyšší kategorii, ještě lepší víkend nezažil. Možná i díky zásahu manažera Miloše Čiháka. „Sebral jsem mu mobil a sundal z motorky GPS časomíru, aby v kvalifikaci netaktizoval podle časů v jednotlivých úsecích a donutilo ho to odjet víc rychlých kol,“ tvrdil Čihák. „Nejlepší víkend? Nejtěžší! Být od čtvrtka bez mobilu bylo nejhorší. Ale přineslo to svoje ovoce,“ smál se König.

V silnější kategorii Supersport 600 projel cílem jako čtrnáctý Ondřej Vostatek a získal premiérové dva body.

Příští zastávku mistrovství světa superbiků, sedmou ze třinácti, hostí 20. - 22. srpna španělská Navarra. Končí se v listopadu v Indonésii.