König (málem) králem, v MS superbiků slavil doma bronz. Neuvěřitelné, zářil

„Úžasné, kor doma a poprvé na pódiu. Neuvěřitelné!“ zářil teenager. „Trošku mrzí ta penalizace a odsun o jedno místo. Ale mám snad zlomenou ruku z toho, jak jsem po dojezdu bušil do nádrže a děkoval fanouškům. Je krásné si tenhle pocit užít na domácím okruhu.“

Trest dostal za překročení traťových limitů v posledním okruhu stejně jako další ze smečky, Francouz Di Sora. Na druhou pozici se tak vyhoupl Španěl Carrión, s přehledem vyhrál Holanďan Victor Steeman.

König věděl, že aby mohl o medaile usilovat, musí skvěle zvládnout kvalifikaci. Povedlo se, byl v ní druhý a startoval z první řady. „Obávali jsme se, že nám jedno kolo škrtnou, což škrtli, jinak by startoval z 1. místa,“ uvedl jezdcův manažer Miloš Čihák.

JEZDEC A MANAŽER. Talentovaný Oliver König (vlevo) je pod dozorem zkušeného manažera Miloše Čiháka

V závodě se český jezdec rval ve skupince Holanďanových pronásledovatelů, kde se pořadí neustále míchalo. Divákům se tajil dech. „Předjížděli mě na stejných místech, takže jsem celou dobu vymýšlel, co udělat, aby mi druhá pozice vydržela až do cíle,“ prozradil. A zvládl to, v cíli ho jako druhého odmávali. Nakonec byl třetí, ale i to je jeho nejlepší výsledek kariéry. Letos byl nejlíp osmý.

„Měl jsem velké štěstí, že mě někdo v první zatáče nesundal, kombinézu mám víc černo než bílou, je od gumy,“ ukázal na stehno. V nejslabší, ale nejpočetnější kategorii byl v první šikaně nával. „Jel jsem hlavou, chtěl jsem vydržet do konce s přední skupinkou.“

Manažer svého svěřence, který krotí Kawasaki Ninja, chválil. „Když jel Oliver v balíku, věřil jsem mu. On je taktik. A vymyslel to skvěle, líp to nešlo,“ smekl Čihák; oči měl dojetím vlhké. „Jsem úplně naměkko. Tohle byl náš sen, pro mě je to v závodění taková dvacetiletá satisfakce. Oliver ukázal, že závodit umí. A doufám, že si teď bude věřit víc.“

Už v neděli má možnost to ukázat při druhém závodě mosteckého víkendu.