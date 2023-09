Snad přijede i Ogier. Chuchle se chystá na mistrovství světa WRC

„Definitivně jsme se s WRC domluvili v Bahrajnu při formuli 1 u kávy. Jsem rád, že se přes veškeré obtíže povedla akce zrealizovat,“ usmál se na pondělní tiskové konferenci na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

Proč právě v Chuchli? Protože se tady pojede první z rychlostních zkoušek.

„Ještě není položený asfalt, ale bude to zážitek. Chtěli jsme rallye odstartovat něčím neotřelým, zajímavým, v krásném prostředí. Chuchle to nabízí, všichni Pražané navíc uvidí auta fakt dlouhou dobu,“ těší se Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu.

Česko půjde o splněný sen mnoha generací. Historickou událost, vždyť mistrovství světa WRC se v tuzemsku nikdy nejelo. Navíc, Středoevropská rallye je inovativní i v tom, že se na jejím uspořádání podílejí hned tři země – kromě Česka i Rakousko a Německo.

„Je to průlomová, pionýrská věc. I v Mezinárodní automobilové federaci FIA to berou za novátorský krok, možná i takový návod do budoucna. Třeba se s tímhle konceptem budeme setkávat častěji a častěji. A my máme to štěstí, že budeme u prvního takového ročníku,“ říká Šťovíček.

Nejblíže k titulu mistra světa má Fin Kalle Rovanperä

Půjde i o jakýsi návrat ke kořenům rallye, která se dřív jezdila na velkém území. Se všemi přejezdy se totiž Středoevropská rallye natáhne až na 1670 kilometrů.

Osm rychlostních zkoušek se pojede v Česku, šest v Rakousku a čtyři v Německu. Představení jednotlivých týmů a jezdců proběhne na Hradčanském náměstí, ze kterého se pak auta přesunou na jezdecké závodiště do Velké Chuchle, kde přijde první ostrá zkouška.

„Už jen vidět vozy WRC v Praze na Hradčanech a pak v ostrém tempu v Chuchli, to bude něco! Splněný sen,“ míní český závodník Erik Cais.

Další erzeta následuje na Čínovském okruhu v Klatovech a v pátek bude na programu šest rychlostních zkoušek na Šumavě, než celý kolos vyrazí za hranice.

Lákadel bude dost. S velkou pravděpodobností přijede i osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, který už nejezdí celý šampionát, ale vybírá si jednotlivé podniky.

„Zrovna on se mě ptal, jak u nás bude rallye vypadat. Seděli jsme vedle sebe na jedné podpisové akci v Chorvatsku, tak snad ho potkáme i v Česku, to bude velká podívaná,“ řekl Cais.

Navíc, dost možná se právě na Středoevropské rallye rozhodne i o titulu mistra světa. K tomu má aktuálně nejblíž Fin Kalle Rovanperä, jenž titul obhajuje. Před Britem Elfynem Evansem má náskok už 33 bodů a do konce šampionátu zbývá už jen Chile, právě Středoevropská rallye a závěrečná soutěž v Japonsku.

Lepší pozvánku už si čeští fanoušci ani nemohli přát.