Nejmladší mistr světa prohnal auto po Šumavě a hlásí: Chci tu titul obhájit

Rovanperä má dva závody před koncem šampionátu náskok 31 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Velké Británie.

Už minule v Chile mohl mít jistotu, ale na stvrzení druhého titulu si musel kvůli čtvrtému místu za třetím Evansem počkat. Pevně věří, že se mu to povede při velké premiéře seriálu WRC na českém území. Stačí bodový rozestup udržet.

„Sedí to tady mému stylu jízdy, navíc to bude pro všechny nové a stejné, takže to je velká výzva,“ poznamenal Rovanperä. „Bude to zcela jistě těsnější souboj než loni, ale určitě pro to udělám maximum a doufám, že budu mistr světa už po tomhle závodu,“ přeje si.

Mladý Fin stejně jako Evans a další týmový kolega, legendární osminásobný světový šampion Sébastien Ogier, k testu využili tříkilometrový úsek mezi Mečichovem a Čečelovicemi.

„Asfalt je pěkně hladký, ale bude to náročné, protože se podmínky kvůli počasí mohou měnit,“ přemítal Rovanperä, který Česko moc dobře zná. V letech 2018 a 2019 závodil za tovární Škodu Motorsport a tehdy proměnil premiérový start na Rallye Bohemia, jež se jezdí kolem Mladé Boleslavi, ve vítězství.

„Líbí se mi tu. Jsem rád, že jsem opět tady,“ usmál se.

Kromě něj a Toyoty pochopitelně na tuzemském území testovali i další účastníci MS včetně Hyundai s průběžně třetím mužem pořadí Thierrym Neuvillem z Belgie.

Středoevropská rallye se uskuteční od 26. do 29. října a na českém území se pojede ve čtvrtek a v pátek. Slavnostní start dvanáctého dílu seriálu MS se uskuteční na Hradčanském náměstí v Praze. V sobotu bude pokračovat v Rakousku a v neděli vyvrcholí v Německu. Centrum soutěže bude v Pasově.