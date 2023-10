Českem projede král Sébastien II., ikona rallye se ukáže nejen v Chuchli

Už jen to, že prestižní seriál mistrovství světa zavítá do Česka, je velkým lákadlem. Aby toho ale nebylo málo: Středoevropskou rallye, jež se na konci týdne pojede také v Rakousku a Německu, do svého omezeného programu zvolil Sébastien Ogier. Osminásobný šampion a legenda motorsportu.