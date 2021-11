Salač skončil v trénincích na poslední závod sezony Moto3 ve Valencii čtvrtý

Salač, který bude od nového ročníku jezdit ve vyšší kubatuře Moto2, v prvním tréninku zaznamenal čas 1:39,770. Na prvního Izana Guevaru ze Španělska ztratil dvě desetiny sekundy.



V odpolední části pak devatenáctiletý Salač zaznamenal výkon 1:41,732 a na třetím místě za nejrychlejším Dennisem Foggiou z Itálie zaostal opět o dvě desetiny. V kombinovaném pořadí obou tréninků byl český jezdec čtvrtý.

„V závěru prvního tréninku jsme přezuli pneumatiky pro lepší čas, stihl jsem jenom jedno rychlé kolo, potom bohužel začalo pršet. Ale nevadí, stačilo to na čtvrté místo,“ uvedl v tiskové zprávě Salač, který se umístil hned před už jistým mistrem světa Španělem Pedrem Acostou.

„Začátek dopoledního tréninku byl ještě na polomokrém povrchu, hlavně první zatáčka a poslední sektor byly úplně na vodě. Celkové časy se tak nezlepšily, i když trať postupně usychala,“ popsal český jezdec. „Držel jsem se na prvním místě, pořád jsem zrychloval, moc mě to bavilo. Ale trošku mě mrzí, že jsem nevyhrál jak ten první trénink, tak ten druhý, kdy mě v závěru skočili dva jezdci. Kdybych za to zatáhl, třeba by to vyšlo. Ale nevadí, strašně si to tady užívám, baví mě to jak nikdy,“ řekl Salač, který je v celkovém pořadí šampionátu sedmnáctý.