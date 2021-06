Vzhůru do Keni. Ogier bude hájit vedení v ikonické Safari rallye

„Vždy jsem nadšený, když mohu objevovat nové výzvy, a myslím si, že tato rallye se bude od všech předchozích hodně lišit. Mockrát jsme slyšeli, že si tentokrát musíme nastavit cíle trochu jinak. Dnes ve WRC jezdíme tak, že neustále tlačíme na pilu a posouváme hranice, ale až vyrazíme do Keni, bude to spíše o tom, abychom celou rallye přečkali bez úhony,“ uvedl Ogier.

Sedmatřicetiletý Francouz vyhrál tři z pěti rallye v sezoně a má v čele MS náskok jedenácti bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Velké Británie. „Myslím, že je zajímavé mít v průběhu roku před sebou takovouhle výzvu. Bylo těžké zjistit, jak se vlastně správně připravit, takže myslím, že jezdci se budou muset během rallye přizpůsobovat situaci, ale určitě bude důležitý průzkum tratě, abychom věděli, co nás čeká,“ řekl Ogier.

Evans se letos již čtyřikrát prosadil na stupně vítězů a uspět chce i v Keni. „Viděl jsem samozřejmě spoustu klasických záznamů z minulosti a všechny vypadaly opravdu velkolepě. Tentokrát to nebude úplně stejné, protože průjezdy rychlostních zkoušek budou precizněji naplánovány. Nicméně už se nemohu dočkat, až tam vyrazíme a pojedeme ve zcela jiném prostředí,“ řekl britský pilot.

Jediný, kdo dokázal letos piloty japonské automobilky připravit o vítězství, je Estonec Ott Tänak, který je v MS již s výrazným odstupem průběžně čtvrtý. Společně s týmovým kolegou z Hyundaie Thierrym Neuvillem z Belgie ale věří, že se v náročné šotolinové rallye opět výrazněji zapojí do boje o titul.

„Myslím si, že všichni jsme nadšeni, že se Safari rallye vrátila do kalendáře. Nevím, co nás čeká, ale věřím, že se domů vrátím s velkou trofejí,“ řekl Neuville, který zaostává za Ogierem o 29 bodů. „Ještě nikdy jsem v Africe nebyl, ale těším se. Předpokládám, že to bude trošku dobrodružství,“ uvedl Tänak.

Na startu bude i český jezdec Martin Prokop, jehož bude opět navigovat Zdeněk Jůrka. „Nevím, co nás pořádně čeká, ale startovat na Safari rallye byl vždy můj sen, tak se hrozně těším,“ řekl Prokop před seznamovacími jízdami.

Rallye má centrum ve městě Naivasha nedaleko Nairobi, kde se ve čtvrtek uskuteční slavnostní start. Po úvodní divácké erzetě čeká na posádky v pátek i v sobotu dalších šest měřených testů, v neděli poté závěrečných pět.