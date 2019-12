Prokopův (staro)nový spolujezdec? Věrný parťák i dobrá pečovatelka

Sedmatřicetiletého závodníka, který se svým loňským šestým místem postaral o historicky nejlepší český výsledek v prestižní kategorii osobních vozidel, do Saúdské Arábie doprovodí nový spolujezdec, o dva roky mladší Viktor Chytka.

„Mrzí mě, že ta příležitost přišla kvůli tomu, že Honza nemůže. Bylo by příjemnější, kdyby okolnosti byly jiné,“ zmiňuje Chytka, že tradičního Prokopova parťáka Jana Tománka do dalšího dakarského dobrodružství nepustí zranění, které utrpěl během nepříjemné havárie při říjnové Marocké rallye.

„Jenda byl bohužel vážně zraněn,“ připomíná Prokop krevní sraženinu na Tománkově mozku. „Jsem rád, že se mu už daří lépe. Ale jeho zdravotní stav není natolik dobrý, aby se mohl zapojit do závodění,“ pokračuje Prokop. „Vypadá to na půl roku odpočinku a léčby. A pak uvidí, jak se bude cítit. Jestli se bude chtít k závodění vrátit.“

Při bleskovém hledání Prokopova navigátora pro příští Dakar (5. až 17. ledna 2020) bylo jméno Viktora Chytky logickou volbou.

„Musím říct, že jsem v podstatě čekal na příležitost, která mohla kdykoli přijít,“ prozrazuje Chytka, který naposledy Dakar jel společně s Markem Spáčilem a Janem Vodrhánkem v roce 2013 v kategorii kamionů a následně doprovázel svého bratra, fotografa Mariana Chytku, v novinářském voze.

„Brácha věděl, že jsem to dělal z lásky k tomuto sportu. Mám tam spoustu přátel,“ říká Viktor Chytka, kterého oslovil samotný Jan Tománek. „S Honzou jsem si telefonoval ještě z Maroka a on se obával, že se nebude moct Dakaru zúčastnit. A naznačil mi, abych se připravoval.“

Poslední test v poušti Posádku MP-Sports Martin Prokop – Viktor Chytka v tomto týdnu čeká závěrečná příprava na příští ročník slavné Rallye Dakar, který se od 5. do 17. ledna 2020 pojede v Saúdské Arábii.

Poté se ozval i Prokop. „Museli jsme řešit, kdo usedne vedle mě. A volba padla na Viktora, se kterým jsme letos absolvovali Abú Zabí,“ zmiňuje závod, do kterého Tománka také nepustily zdravotní komplikace. „Tehdy taky zaskakoval za Jendu, který měl zápal plic.“

Prokop: Viktor se mnou zažil v podstatě to nejhorší

Zatímco předchozí spolupráce byla tak trochu výstřelem naslepo, tentokrát už posádka Prokop-Chytka určité zkušenosti má. „Máme za sebou dva tisíce kilometrů v poušti, kde navigace byla těžká,“ připouští Prokop. „Ale samozřejmě: Dakar je jen jeden. A jak to spolu zvládneme, jak to vydržíme, to ukáže až závod sám.“

Prokop je známý tím, že rozhodně nepatří k lidem, kteří by přehnaně chválili. „Martin nikdy nechválí. Tím, že k tomu neřekl nic, jsem to bral jako pochvalu,“ nechal se slyšet Chytka. „To by byla velká chyba, chválit před začátkem,“ usmívá se Prokop. „Navíc má pravdu, já nechválím, spíš mívám opačné nálady,“ pokračuje.

Ale poté přidá několik postřehů. „Užil si se mnou dost, protože jsem před závodem onemocněl. A v podstatě od prvních kilometrů si to moc neužíval, protože se mi dělalo hodně nevolno,“ vzpomíná s úsměvem. „Viktor to musel všechno poslouchat a dávat mi pytlíky. Zažil se mnou v podstatě to nejhorší. Ale byl věrným parťákem a byl dobrá pečovatelka.“

Teď však už oba myslí na nejbližší budoucnost. „Máme důležité testovaní, čekají nás tři dny v poušti. Musíme se s Viktorem sladit,“ naplánoval zkušený pilot.