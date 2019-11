Prokop o nové destinaci Dakaru: Jsem rád, že přichází nová éra

„Jsem rád, že přišla změna. Poslední Dakar byl sice po sportovní stránce velmi výživný, velmi těžký a nabídl spoustu zajímavých příběhů, ale už to bylo hodně na sílu,“ vzpomíná na úvod letošního roku v Peru, kde šestým místem vybojoval historicky nejlepší umístění českého jezdce v prestižní kategorii osobních automobilů.



„Bylo vidět, že se motáme v jedné malé zemi, kde ještě jsou veliké restrikce kvůli historickému nalezišti a kde jsou obrovské hory,“ zamýšlí se Prokop. „Prostě jsme nemohli vjet do zajímavých krajin.“ Prokopa štvalo, že některé úseky znal z předchozích let. „Mám ten nešvar, že si hrozně moc věcí pamatuji, takže jsem věděl, kde a jak to bude. A to musím říct, že to jsem právě nechtěl,“ vysvětluje zkušený závodník.

„Proto jsem změnil z wéercéčka na Dakar, abych zažil nové příběhy, nové úseky,“ připomíná juniorský mistr světa v rallye (J-WRC – pozn. red.) na léta strávená v seriálu mistrovství světa v automobilových soutěžích. „Když už se to motá na stejném místě, jedete jeden rok tam a druhý rok zpátky, je vidět, že to není to, co člověk chtěl. Jsem rád, že přichází nová éra.“

Organizátoři udělají trať tak, aby jezdcům nevyhovovala

V termínu od 5. do 17. ledna 2020 čeká jezdce v Saúdské Arábii celkem 7 800 soutěžních kilometrů, z nichž 65 procent povede v poušti. „Věřím, že organizátoři udělají trať tak, aby nám nevyhovovala,“ usmál se Prokop. „Je to nejtěžší závod na světě, nemůže to být pohoda, hezké svezení.“ Do nového dobrodružství se Prokop pustí se (staro)novým navigátorem. Tradičního parťáka Jana Tománka z účasti na 42. ročníku Rallye Dakar vyřadily vážné zdravotní komplikace, které si Tománek způsobil při nepříjemné havárii na říjnové rallye v Maroku.

„Musím říct, že to byly chvilky, na které bych jednou rád zapomněl,“ říká Prokop. „K závodění to ale patří. A tentokrát přišla smůla na nás.“

Při havárii ve vysoké rychlosti automobil udělal řadu „kotrmelců“. „Jediné, co můžete udělat, je co nejvíc brzdit, a přitom celou dobu jen čekáte na náraz. Víte, že to přijde,“ líčí Prokop. „Otázkou je jen to, jak ta rána bude velká a co všechno se stane.“

Poničené plechy šly stranou, parťákovi šlo o život

Závodní speciál Ford F-150 Raptor byl prakticky na odpis. „Použít šlo jen motor, převodovku, diferenciál a něco málo z elektriky. Vše ostatní bylo zničené,“ líčí Prokop. „Spousta věcí zůstala zapíchlá v poušti.“

Více než stav auta ho však trápilo zdraví kamaráda. „Vždy jsem říkal, že tohle auto se nedá rozbít. A v momentě, kdy se rozbije, že to bude někoho z nás bolet,“ říká Prokop. „Když jde jen o plechy, nic se neděje. Ale Jenda byl vážně zraněn,“ zmiňuje hematom na mozku.

„Pořád se mi to vrací. A obávám se, že ještě dlouho bude,“ tuší Prokop. „To není, jako když vám shoří auto nebo utrhnete kolo. Tady jde o zdraví člověka, o parťáka, v hlavě se honí nejčernější věci.“

Naštěstí se Tománek po několika dnech strávených na klinice v Marakéši mohl přesunout zpět do České republiky. „Jsem rád, že se mu už daří lépe. Že může už odpočívat doma,“ oddechl si Prokop. „Jeho zdravotní stav ale není natolik dobrý, aby se mohl zapojit do závodění. Vypadá to na půl roku léčení nebo odpočinku.“

A tak majitel soukromého týmu MP-Sports potřeboval najít k sobě nového navigátora. „Museli jsme vyřešit, kdo na Dakar 2020 usedne vedle mě. A volba padla na Viktora Chytku, s kterým jsme letos absolvovali rallye v Abú Zabí,“ upřesňuje Prokop.

Chytka po nabídnuté šanci neskočil hned. „Váhal jsem. Trvalo to asi čtrnáct dní, než jsme si plácli,“ přiznal a vzápětí vysvětlil: „Měl jsem trochu problém, už jsem byl – jako každý rok – domluvený s bráchou na účast v novinářském autě. Musel jsem vyřešit, jestli bude ochotný a schopný to beze mě zvládnout.“

Místo Ouředníčka se Prokop dohodl s Kolomým

Další změnou bude složení druhé posádky MP-Sports. Namísto Tomáše Ouředníčka do záložního vozu soukromé jihlavské stáje usedne zkušený jezdec kamionu Tatra, Martin Kolomý. „Tomáš Ouředníček se rozhodl opravit svoje havarované auto, věří svému projektu a pojede s Fordem Ranger,“ vysvětluje Prokop. „A protože jsem vždy říkal, že s jedním autem nedokážeme to, co ostatní týmy, které mají aut mnohem více, byla moje priorita zařídit druhou posádku.“

Kolomý byl logickou volbou. „S Martinem se dlouhé roky vídáme na závodech, kamarádíme se, vyměňujeme si informace. Upeklo se to tak relativně rychle,“ popsal Prokop.

„Po loňském Dakaru jsme věděli, že už s bývalým týmem žádnou etapu nepojedu,“ líčí Kolomý, který měl pozastavenou závodní a marketingovou činnost z důvodů nerespektování dohod mezi týmem a pilotem. „Bylo to pro mě celkem komplikované, hledat si nové angažmá. Jsem proto rád, že jsem přestoupil k Martinovi. Jsou jen dva profesionální týmy v republice: Big Shock Racing a MP-Sports. A já jsem rád, že jsem v jednom z nich,“ doplnil Kolomý, jehož navigátorem bude Jiří Stross.