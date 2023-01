Prokop se po čtvrté etapě Dakaru posunul na deváté místo, Michek je čtrnáctý

Den poté, co organizátoři museli zkrátit etapu kvůli špatnému počasí, dnes účastníci rallye absolvovali celou naplánovanou porci 425 kilometrů rychlostní zkoušky. Po dvou dnech na kamenech se trasa vrátila na písek do dun a nejrychlejší čas zajel devítinásobný mistr světa WRC Sébastien Loeb z Francie. Čtvrtý skončil katarský obhájce prvenství Násir Attíja a zvýšil své průběžné vedení na více než 18 minut.

Na Loeba, jenž dnes porazil o pouhých 13 sekund rekordmana Stéphanea Peterhansela, ztratil Prokop 41:39 minuty. Celkově si polepšil o jednu příčku na devátou pozici, na lídra ztrácí hodinu a čtvrt.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Španěl Joan Barreda a připsal si 29. etapové vítězství na Dakaru. Celkovým lídrem je s náskokem tří a půl minuty dnes osmý Daniel Sanders z Austrálie. Nejlepší český účastník Michek dojel do cíle se ztrátou osmnácti minut a posunul se o tři místa na 14. pozici s hodinovým odstupem za Sandersem.

„Čtrnácté místo je bomba. Bylo méně kamenů, což je super. Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže to bylo 425 kilometrů cvičení s motorkou,“ popsal Michek na sociálních sítích. „Mezi první polovinou a druhou jsme měli přejezd do tankovačky, neutralizaci na 55 minut. Pomáhal jsem za lanem továrnímu jezdci Francu Caimimu, aby mu vyšel benzín. Potkal jsem ještě Štefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny, jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ dodal.