Motocyklisté prožívají těžký Dakar. Engel zachraňoval soupeře, Pabiška se zranil

„Takhle výživný začátek jsem ještě nikdy nezažil,“ svěřil se novinářům zkušený liberecký matador David Pabiška, který jede slavnou rallye už po čtrnácté.

Jeho kolega motorkář Milan Engel se hned v úvodní etapě proměnil v záchranáře. Na 600 kilometrů dlouhé trase bouralo hodně jezdců a závodník z Josefova Dolu jednoho z nich zachránil tím, že mu přivolal vrtulník. „Rozsekal se přede mnou, tak jsem tam s ním raději počkal,“ řekl člen týmu Orion – Moto Racing Group.

Oním zachráněným byl Cesar Rojo ze Španělska, který před českým jezdcem drsně havaroval. „Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby tam přiletěl vrtulník. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí,“ popisoval Engel. „Poté jsem se musel vrátit zpátky do tempa a závodit. Bylo to náročné, vypadlo hodně lidí. Navigačně jsem to trefoval všechno. Bylo to ale pěkně zrádné,“ popisoval Engel. Do cíle úvodní etapy nakonec dojel až na 79. místě. Pořadatelé mu ale díky záchraně soupeře odečetli 23 minut, které strávil u zraněného, takže se nakonec posunul na začátek šesté desítky.

V pondělní druhé etapě dojel Engel na slušném 39. místě a polepšil si i v celkovém hodnocení. „Bylo to 430 dlouhých kilometrů, vůbec mi to neutíkalo. První tankovačka na 150. kilometru a celý první úsek byl po kamení. Trápil jsem se, myslel jsem, že to tempo, které mám, není dobrý. Ale oni jeli všichni po kamenech,“ řekl vyčerpaný závodník v cíli. „Začátek Dakaru je fakt hodně náročný. Trpíme tady na ruce, máme vyklepaná zápěstí, namožené celé tělo. A určitě dostaneme ještě zabrat.“

Problémy na trati měl v úvodní etapě i liberecký motocyklista David Pabiška, který závodí v kategorii bez asistence. „Začátek byl opravdu výživný, jestli to takhle bude pokračovat dál, tak nevím, nevím,“ okomentoval úvod závodu Pabiška, který si natrhl zadní stehenní sval. To ho ovšem nezastavilo a v pondělí dojel na 50. místě. „Pořadí teď nemá žádný význam. Je potřeba přežít první týden, chleba se bude lámat až v tom druhém,“ uvědomuje si dakarský veterán.