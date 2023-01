Trůn je prázdný, Kamazy na Dakaru chybějí. Češi mají jedinečnou šanci

„Příležitost získat výborný výsledek je letos určitě vyšší,“ uznává i synovec sedminásobného vítěze Aleš Loprais.

Proč?

Po třiceti letech totiž na Dakaru scházejí ruské kamiony Kamaz. Přitom nemusely. Stačilo jen nesouhlasit. Odsoudit ruskou agresi na Ukrajině, dát najevo, že není správné, co se už skoro rok na západní hranici Ruska děje.

Jezdci mohli beze všeho startovat pod neutrální vlajkou, kdyby se na dokumentu Mezinárodní automobilové federace ocitly podpisy zodpovědných. Jenže se to lehce říká, ale hůř provádí, zvlášť když se takový případ doma bere jako vlastizrada.

„Podepsat takové dokumenty považujeme za nepřijatelné, obsah dokumentu je politický a je v rozporu se zásadami rovných podmínek pro sportovce. Proto je naše volba jasná – vždycky budeme stát za svou vlastní zemí, zvlášť v tak obtížné situaci, v jaké se momentálně nachází,“ stojí v oficiálním prohlášení Kamazu.

Modrá armáda

Není se co divit. Kamaz je napojený na prezidenta Vladimira Putina, který piloty po každém úspěšném Dakaru vítal jako hrdiny. Ruská média teď pochopitelně referují o tom, že Dakaru chybí skutečný vůdce, lídr, ke kterému by další vzhlíželi.

Aleš Loprais s kamionem Praga.

„Pořadatele Dakaru mrzí, že na startu není žádný vůz Kamaz. A ostatní moc dobře vědí, že ruský Kamaz může být poražen pouze tehdy, když se nezúčastní,“ tvrdí sedminásobný vítěz závodu a současný šéf stáje Vladimir Čagin.

„Vždy jsme vycházeli z myšlenky, že sport je síla, která spojuje lidi různých národností. A nyní se dokument FIA pokouší rozdělit sportovní komunitu v naší zemi. To nedovolíme. Jsme zajedno s vedením naší země. Jsme zajedno s naším prezidentem. Nepodlehneme žádným provokacím.“

Navíc na Dakaru chybí i běloruský Maz, který je zase hodně úzce provázán na diktátorského prezidenta Lukašenka. Celkově vzato tak ve startovní listině letošního ročníku schází sedm velmi silných kamionů, proto je cesta ke triumfu možná až příliš umetená.

Vždyť vozy Kamaz, to byla v posledních dvou dekádách mašina na úspěchy, které se přezdívalo Modrá armáda. Rusové totiž používali jednoduchou taktiku – čtyři kamiony jezdily za sebou a v případě potíží si piloti nezištně pomáhali. Díky tomu řešili rychleji než konkurence jakékoliv potíže na trati a byli takřka neporazitelní.

Nudná, zároveň ale fascinující dominance.Proto vyhráli 16 z posledních 19 ročníků. Jen třikrát na Rusy vyzráli Nizozemci – jednou Hans Stacey a dvakrát Gerald de Rooy.

Trpělivost a rychlost

Právě nizozemští piloti jsou tak letos největšími soupeři Čechů, kteří na vítězství ve své historicky nejlepší kategorii čekají už 21 let. „Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat,“ myslí si Aleš Loprais.

Hned první dvě etapy ukázaly, že ví, o čem mluví.

Kazašský závodník Artur Ardavičius s kamazem.

Absence Kamazu tak celému Dakaru může jen prospět, protože kategorie kamionů se i pro fanoušky a diváky stane zase zábavnější a nepředvídatelnější, prostě atraktivnější.

„Najednou na výhru myslí i patnáct dvacet lidí,“ všiml si Macík. „Čekám řežbu, která bude všechny bavit. Ono není snadné vyhrát rallye, která trvá 15 dní a měří skoro 10 tisíc kilometrů. Nejprve ji musíte přežít, protože každý den tu bude nahoru dolů.“

Jen trpělivou a rychlou jízdou bez větších chyb se Češi mohou vrátit na uvolněný trůn.