I Šoltys je zpátky v Buggyře. Stáj na Dakaru nasadí rekordní tři kamiony

Společný projekt je tříletý a Šoltys bude řídit osvědčený koncept vozu Tatra 815. „Postavili jsme ho a na něm si vyzkoušíme některé nové komponenty pro auta startující na Dakaru 2024, kde už Martin pojede s novým vozem. Na něm budeme na tradiční podvozek Tatra aplikovat spoustu revolučních věcí a systémů. Věříme, že to bude úspěšné auto do nové éry. Pamatujeme i na to, že od roku 2025 bude povinnost používat hybridní pohon, a jsme v pokročilém stádiu vývoje,“ objasnil Koloc.

Buggyra podle tiskové zprávy nominaci třetího pilota zvažovala do poslední možné chvíle. Půjde totiž o logisticky náročnou akci, při níž bude potřeba velký počet náhradních dílů. „Ambice máme dojet a přežít,“ pousmál se zkušený Šoltys, kterého opět podpoří navigátor Roman Krejčí a palubní mechanik David Hoffmann.

Za Buggyru závodil devětatřicetiletý pilot na Dakaru již čtyřikrát, naposledy v roce 2021 obsadil desáté místo. Nechyběl ani letos, s ivecem týmu Big Shock Racing Martina Macíka se ovšem do cíle nedostal.

Buggyra ZM Racing

Spolupráci s Buggyrou oživil už na jaře. „Dostal jsem možnost zúčastnit se stavby nového speciálu, který se drží osvědčeného konceptu Tatry. Abychom ušetřili na váze, vrátili jsme se ke kabině z Tatry 815, která je proti Phoenixu lehčí. Budeme mít náš motor Gyrtech s automatickou převodovkou Allison. Díky tomu, že jsem od začátku u stavby auta, znám ho do posledního šroubku. To by nám mohlo na Dakaru pomoci dobře řešit případné technické problémy,“ věří Šoltys, který dostal startovní číslo 503, nejnižší ze všech českých účastníků rallye.

Tatra Buggyra ZM Racing už dříve ohlásila návrat po sedmi letech a usmíření s Jaroslavem Valtrem starším, druhý kamion bude šoférovat poprvé slovenský pilot Robert Kašák. V kategorii Dakar Classic bude tatru krotit další Slovák Radovan Kazarka. A v Saúdské Arábii si premiérově zazávodí i osmnáctiletá dvojčata Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, představí se v kategorii lehkých prototypů s buginami Can-Am.

„Myslím si, že náš tým má fantastické složení a dobře funguje. Tím myslím závodníky, techniky i logistiku. Už se moc těším na start soutěže. V přípravě jsme během celého roku udělali pro úspěch skutečně maximum. Teď už nezbývá nic jiného, než si Dakar užít,“ přeje si Koloc. Ikonickou rallye zahájí prolog 31. prosince.