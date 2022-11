Stáj Buggyra vyrazí na Dakar se Slováky, dvojčaty i legendami

Dvaasedmdesátiletý matador se stal členem posádky Slováka Radovana Kazarky a představí se v kategorii Dakar Classic. „Dostali jsme excelentní číslo 900. Buggyra je špičkový evropský tým a my jako Slováci jsme rádi, že se nám podařilo být jeho součástí,“ uvedl Kazarka.

Kalina se už nemůže dočkat. S replikou vozu Tatra 815 Puma už závodili loni: „V minulém ročníku jsme moc nevěděli, o co v tomhle typu závodění jde, a pochopili jsme to až tak někdy čtyři dny před koncem. To bylo trochu legrační, ale zajeli jsme soutěž dobře,“ tvrdí navigátor. Kategorie Klasik se jezdí v méně náročných terénech a podle upravených pravidel: „Podle posledních informací pořadatelé omezí vteřinové ježdění na průměry a má tam být víc navigace, což mi vyhovuje mnohem víc. Moc se na Dakar a celou partu kluků z Buggyry těším, protože tentokrát to bude monumentální.“

Buggyra svoji působnost rozšířila na Slovensko i díky Róbertu Kasákovi, který v kategorii kamionů usedne do druhé Tatry Phoenix. Nepojede na celkový výsledek. „Je to zkušený pilot, proto bude mít vedle sebe mladého člena Buggyra Academy Tomáše Kazarku. Ten se bude učit a počítáme s ním na Dakar 2024,“ vysvětlil šéf stáje Martin Koloc.

Už dříve Buggyra oznámila návrat Jaroslava Valtra po sedmi letech, při neúčasti Rusů by mohl útočit na prvenství. Vedle tří kamionů stáj nasadí v Saúdské Arábii osmnáctiletá dvojčata Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, představí se v kategorii lehkých prototypů s buggynami Can-Am.

Jejich mentorem bude další legenda Josef Macháček, několikanásobný šampion Dakaru: „Dvacet Dakarů je hodně. Spolupráce s Buggyrou mi prodloužila sportovní život na té nejvyšší úrovni. V roli mentora to bude premiéra, bude zajímavé sledovat soutěž z druhé strany.“

Buggyra slavnostně odjela do přístavu ve Francii ve čtvrtek z Prahy, pod panoramatem Pražského hradu jí při tom hrála dechová sekce České filharmonie.