Sestry Kolocovy se představí na Dakaru s buggynami, mentorem jim bude Macháček

„Kategorie T3 Lehké prototypy je pro náš tým a naši značku synonymem úspěchu. Vstoupili jsme do ní v roce 2020. O rok později se nám podařilo Dakar vyhrát, když na pomyslnou nejvyšší příčku vystoupal lídr našeho projektu Pepa Macháček,“ uvedl Koloc na webu týmu.

Tentokrát už však pětašedesátiletý Macháček závodit nebude, ale bude na rallye doprovázet Koloce. „Celý Dakar budeme trávit společně v autě a bude i mým poradcem, abych mohl dělat správná rozhodnutí,“ řekl Koloc.

Aliyyah a Yasmeen Kolocovy se na Dakar aktivně připravují již několik let, na start se ale mohou postavit až poté, co jim bylo 18 let.

„Bude to vyústění jejich tříleté přípravy, premiérový start bude hlavně o sbírání zkušeností. Obrovský podíl na úspěchu mise budou mít navigátoři. Aliyyah bude navigovat zkušený Francouz Stéphane Duplé,“ uvedl Koloc. Druhou dceru Yasmeen bude navigovat Jihoafričanka Taye Perryová.

V barvách Buggyry se na Dakaru představí i Jaroslav Valtr starší, který pojede s kamionem Tatra. Rallye odstartuje v Saúdské Arábii prologem 31. prosince.